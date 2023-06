Stosunkowo nowy i wciąż mało znany świat polskiego winiarstwa jest niesamowity i pasjonujący w swojej różnorodności. Autorka książki "Polskie wino. Ludzie Miejsca Historie" zaprasza do niego, uchylając drzwi do piwnic, zabierając do winnic i przedstawiając nietuzinkowe i charyzmatyczne postacie i ludzi winiarstwem żyjących na co dzień. Dodaje też sporo o samym winie i jego tajemnicach.

Reklama

Katarzyna Korzeń, winem zajmuje się zawodowo, a w polskich winnicach spędza więcej czasu niż we własnym domu. W swojej książce przedstawia nam ludzi, dla których, tak jak dla niej, wino stało się sensem życia. Każdy z nich przeszedł inną drogę, od gąsiorków w domowej piwnicy do prowadzenia najznakomitszych winnic w kraju.

Polskie winiarstwo bardzo intensywnie się rozwija i szybko zmienia. Autorka pokazuje nam ogrom jego różnorodności. Od małych, rodzinnych winnic po największe w Polsce. Od upraw konwencjonalnych, po ekologiczne i biodynamiczne, od lekkich, aromatycznych bieli, po poważne, eleganckie czerwienie. Najróżniejsze historie twórców wina – artystów i rzemieślników – tych rozważnych i tych romantycznych.

Reklama

Smak dojrzałych brzoskwiń w solarisie, żywa, cytrusowa kwasowość i aromat liści czarnej porzeczki w hibernalu, maliny, wiśnie i pieprz w zweigelcie – to wszystko, w zasadzie jest nie do opisania, jeśli się tego nie spróbowało i nie doświadczyło. Niesamowite historie, piękne pejzaże, smaki i aromaty. Daj się porwać w podróż po najciekawszych zakątkach polskich winnic!

Katarzyna Korzeń – dr nauk biologicznych. Przygodę z winiarstwem zaczęła od założenia swojej winnicy i produkcji wina. Jest założycielką i redaktorką EnoPortalu – wirtualnej bazy wiedzy o polskim winiarstwie. Działała i działa w stowarzyszeniach i organizacjach winiarskich, jest członkinią Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. Założyła Akademię EnoRozwoju, w ramach której szkoli, konsultuje, doradza i pomaga producentom wina. Specjalizuje się w neuroenologii oraz polskim winie i łączeniu go z rodzimą kuchnią. Obdarzona niezłym nosem i wychowana wśród aromatów i smaków wsi – sadu, ogrodu, łąk i lasów, jest koneserką prostych przyjemności i radości życia - wszystkiego co smaczne. Uważa, że wino to temat, który nigdy się nie kończy.