Na fali superbohaterów

Trend kid adults czy też kidults od czasu pandemii rośnie w siłę. Dorośli coraz częściej kupują zabawki dla siebie, co potwierdzają m.in. badania NPD, według których sektor ten obejmuje już 25% całościowej sprzedaży w branży zabawkarskiej. Dlaczego my, dorośli, coraz częściej decydujemy się na zakup zabawki dla… siebie? Odpowiedzi jak zwykle jest kilka. Jedną z nich są wyniesione za czasów dzieciaka sympatię. Gen Z wychowana jest na Gwiezdnych Wojnach i komiksach z superbohaterami DC. Millenialsi chłonęli Dragon Balla, produkcje Marvela i Harry`ego Pottera. Dziecięce pragnienia pozostały i teraz, gdy jesteśmy już dorośli i nie musimy prosić rodziców o kieszonkowe, chętnie sięgamy po produkty powiązane z ulubionymi bohaterami. Nostalgiczne nastawienie do popkultury lat minionych zauważyły firmy produkujące i sprzedające zabawki, tworząc rozrywkowe i kolekcjonerskie serie produktów np. klocków, modeli, figurek z bohaterami dziecięcych, beztroskich lat.

Potrzebujemy odpoczywać

Nie tylko zabawki nawiązujące do popkultury lat 80. czy 90. cieszą się popularnością wśród dorosłych. Wiele osób sięga po wymagające dużej precyzji i skupienia zestawy. Tego typu produkty dla dorosłych często mają charakter edukacyjny i mogą rozwijać umiejętności takie jak kreatywność, umiejętności manualne, a nawet zdolności logiczne. I nie mówimy tu tylko o tworzonych z myślą o dużych dzieciach zestawach Lego. Jednym z obecnie gorących na Instagramie i TikToku trendów jest składanie mikro posiłków. Produkty takie jak mini serniczki, tosty i koktajle, składają się z wielu małych części, których złożenie wymaga spokoju, precyzji i skupienia. Dla wielu to czysty relaks po wymagającym i stresującym dniu pracy lub odpoczynek od pędzącej rzeczywistości dnia codziennego.

- Na podstawie publikacji w mediach społecznościowych takich jak TikTok czy Instagram, a także naszych danych sprzedażowych Miniverse widzimy, że trend mini food ogarnął świat kid adults. Wymagający skupienia proces składania posiłku może być formą odpoczynku od codziennych trosk i stresu — wyjaśnia Katarzyna Spieszko, Marketing Manager, MGA Entertainment Poland. - rend kid adults zmienia naszą branżę, ale i sposób postrzegania dorosłości. Odchodzimy od twardego podziału na to, co można a czego nie wypada, skupiając się na tym, czego właściwie potrzebujemy i co sprawi nam, dorosłym, przyjemność w obecnym, niełatwym świecie — dodaje.

Czego chce Twoje wewnętrzne dziecko?

Po pandemii świat się zmienił. Coraz więcej w nim miejsca na własne przyjemności i dostarczanie sobie tego, czego wewnętrznie potrzebujemy. Bez względu czy jest to dyktowane nostalgią do lat dziecięcych, czy potrzebą resetu i relaksu po pracy. Dzień Dziecka to więc okazja, aby obdarować nie tylko najmłodszych.