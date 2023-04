Gdzie przechowywać leki w domu?

W domowych apteczkach można znaleźć różne leki, które pomagają w codziennych dolegliwościach. Znajdują się w nich środki przeciwbólowe, syropy oraz tabletki na kaszel czy leki dla dzieci. Prawidłowe przechowywanie leków, w warunkach domowych, wymaga przestrzegania zasad, by były one bezpieczne i przynosiły pożądany efekt terapeutyczny. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Gemini Polska, aż 60% Polaków przechowuje leki w kuchni, a 21% w sypialni. Niestety, ze względu na wilgoć i wysoką temperaturę, kuchnia nie jest odpowiednim miejscem do zorganizowania apteczki. Większość leków powinna być przechowywana w suchym, ciemnym miejscu, które nie jest narażone na działanie promieni słonecznych, w temperaturze pokojowej (od 15°C do 25°C). Apteczka powinna być także usytułowana w miejscu, do którego nie będą miały dostępu dzieci i zwierzęta. Leki należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach wraz z ulotką!

Bardzo ważne jest także, aby przy każdym zakupie leków sprawdzić zalecenia jego przechowywania, ponieważ niektóre leki wymagają np. umieszczenia ich w lodówce. Czy Polacy zwracają uwagę jak powinien być przechowywany lek? Zdecydowanie tak, aż 81% Polaków, zwraca uwagę na informację związaną z prawidłowym miejscem trzymania leków.

- Prawidłowe przechowywanie leków w domowej apteczce jest bardzo ważne i zapewnia bezpieczeństwo pacjentom. Dlatego warto trzymać je w oryginalnych opakowaniach i w miejscach dla nich przeznaczonych. Wszystkie niezbędne informacje związane z ich przechowywaniem pacjent może znaleźć w ulotce preparatu. Jeśli nie jesteśmy pewni w jakich warunkach należy przetrzymywać preparat warto zapytać farmaceutę – mówi Izabela Baj, dyrektor ds. opieki farmaceutycznej Gemini Polska.

Przegląd domowej apteczki

Do apteczki każdy z nas najczęściej zagląda, kiedy mu coś dolega. Warto jednak pamiętać, że aby zachować jak najwyższe bezpieczeństwo wszystkich domowników, należy wykonywać przegląd domowej apteczki przynajmniej 2 razy w roku. Co ciekawe 31% ankietowanych robi przegląd leków raz na kwartał, 27% raz na pół roku, a 19% tylko raz w roku. Dlaczego warto zaglądać do domowej apteczki i pozbywać się leków starych i przeterminowanych? Leki po upływie terminu ważności mogą być szkodliwe dla zdrowia. Powinno się także usuwać medykamenty po zakończonych kuracjach leczniczych. Preparaty te mają często krótki termin ważności. Ważne jest także, aby zapisywać na opakowaniach daty ich otwarcia, ponieważ spora część leków może być używana tylko kilka miesięcy po ich otwarciu.

- Z przeprowadzonego na nasze zlecenie badania wynika, że aż 76% Polaków nie zapisuje na opakowaniach daty otwarcia leku. To bardzo niebezpieczne dla zdrowia i może to prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia i życia pacjenta. Warto zatem edukować pacjentów w tym temacie. Robiąc przegląd domowej apteczki, należy także zwrócić uwagę na syropy i leki w postaci płynnej. Często pod wpływem temperatury mogą one zmienić kolor lub konsystencję – mówi ekspertka.

Jak utylizować leki?

Przeterminowanych leków nie wolno wyrzucać do kosza. Według badania tylko 54% Polaków utylizuje leki w specjalnych pojemnikach w aptekach, a 32% wyrzuca je do domowego kosza, nie mając świadomości, iż powinni zadbać o ich bezpieczną utylizację.

- Pamiętajmy! Wszystkie przeterminowane produkty lecznicze możemy zanieść do specjalnych pojemników, które dostępne są w aptekach. Nie wolno ich wrzucać do kosza czy ubikacji – zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla środowiska - dodaje Izabela Baj.

* Badania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków, kwiecień 2023 ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gemini Polska.