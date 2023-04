Dzień Ziemi – szczypta historii

Rosnąca dziś świadomość ekologiczna ma swoje początki w połowie XX w., kiedy to za sprawą aktywistów świat skierował wzrok ku narastającym problemom środowiskowym. Zbliżający się Dzień Ziemi, obchodzony 22 kwietnia ma swoje początki w latach 70., kiedy troska o środowisko nabrała szczególnego znaczenia.

Historia Dnia Ziemi sięga 1969 roku, gdy na jednej z kalifornijskich plaż w Santa Barbara doszło do wycieku ropy naftowej, czego następstwem była śmierć tysięcy zwierząt morskich oraz ptaków, a także długotrwałe zanieczyszczenie ekosystemu. Jednym ze świadków tej katastrofy ekologicznej był senator Gaylord Nelson, aktywnie działający na rzecz ochrony środowiska. Za jego inicjatywą, rok po wydarzeniu w Kalifornii, 22 kwietnia 1970 roku odbył się pierwszy Dzień Ziemi, który dziś obchodzony jest nie tylko w USA, ale w ponad 190 państwach na całym świecie.

W Polsce tej okazji towarzyszą liczne akcje społeczne i działania mające na celu promocję proekologicznych postaw. Troska o dobrostan naszej planety zdecydowanie wykracza jednak poza wyjątkowe okazje w roku, a działania wspierające środowisko naturalne warto wpisać w swoją codzienną rutynę. Jak być bardziej eko na co dzień? Można zacząć od wprowadzenia w życie zasady 3R.

Czym jest zasada 3R?

Zasada 3R odnosi się do świadomej konsumpcji i zrównoważonego podejścia do gospodarowania odpadami. Pozwalanie tylko zadbać o środowisko, ale także ograniczyć wydatki. Opiera się na trzech filarach:

reduce (ograniczaj),

reuse (używaj ponownie),

recycle (recyklinguj).

Reduce (ograniczaj) odnosi się do zmniejszenia generowania odpadów w naszym domu. Rozsądnie zaplanowane zakupy, korzystanie z toreb wielorazowego użytku czy powstrzymywanie się od kupowania przedmiotów zbędnych to jedne z kluczowych elementów racjonalnej konsumpcji, która jest podstawą do zmniejszenia ilości śmieci w naszym domu.

Reuse (używaj ponownie) związane jest z ponownym wykorzystywaniem produktów po ich pierwotnym użyciu. Odnosi się to m.in. do ubrań czy butów, które możemy przekazać innym członkom rodziny, oddawania do naprawy zepsutych sprzętów, odnawiania oraz przerabiania starych mebli oraz wielu innych przedmiotów, którym możemy dać drugie życie. Co więcej, świadomie wybierając marki i producentów oferujących produkty wysokiej jakości, które posłużą nam na długo, także ograniczamy generowanie niepotrzebnych śmieci.

Recycle (recyklinguj) ma związek z przetwarzaniem odpadów. Nikogo nie trzeba przekonywać, że absolutnie kluczowe jest segregowanie odpadów, gdyż proces ten umożliwia ponowne przerobienie surowcu, z których zostały wykonane. Warto zadbać, aby w naszym domu pojawiły się specjalne kosze na śmieci, dedykowane poszczególnym grupom segregowalnych śmieci. Recyklingowanie pozwala na realne zmniejszenie postępującej dewastacji środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia ilości plastiku, redukcję emisji CO 2 do atmosfery oraz zmniejszenie zużycia wody.

