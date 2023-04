Jeden z największych polskich serwisów informacyjnych Dziennik.pl we współpracy z nowym produktem holdingu Mitgo o nazwie FairSavings, uruchomia sekcję z kuponami i kodami promocyjnymi. Dzięki temu czytelnicy serwisu będą na bieżąco nie tylko ze wszystkimi wydarzeniami na świecie, ale także promocjami, które pomogą im zaoszczędzić podczas zakupów online.

Tylko w 2021 roku internauci zaoszczędzili ponad 1,5 miliona dolarów dzięki kodom promocyjnym znalezionym na portalach stworzonych przez FairSavings. Z kolei w 2022 roku aż 36,4% użytkowników sieci partnerskiej Mitgo dokonało zakupu z okazji Black Friday, dzięki opłacalnym ofertom serwisów z kuponami.

„Naszym celem jest sprawienie, żeby doświadczenie zakupów online dla każdego klienta było jak najlepsze i jak najbardziej satysfakcjonujące. Cieszymy się, że wchodząc w partnerstwo z Dziennik.pl możemy zaoferować ich użytkownikom dodatkową wartość w postaci szerokiego wyboru kuponów rabatowych oraz zniżek. Chcemy zaoferować każdemu użytkownikowi najlepsze możliwe oferty i wesprzeć ich w planowaniu swoich wydatków.”

- Dominik Murasicki, Business Development Manager w FairSavings Polska

To, co wyróżnia FairSavings to inteligentne rozwiązania reklamowe. Oferty i zniżki są zamieszczone w treści, której dotyczą, dodając do niej rzeczywistą wartość. Konsumenci czerpią korzyści z bezpośredniego oszczędzania na produktach i usługach dostępnych na rynku bez konieczności opuszczania witryn z treściami wysokiej jakości, którymi są rzeczywiście zainteresowani. Obecnie FairSavings działa w ponad 10 krajach i obejmuje około 10 000 sprzedawców detalicznych i sklepów oraz ponad 100 000 wydawców.

Przedstawiciel Infor Group, w której skład wchodzi Dziennik.pl, wypowiedział się na temat korzyści płynących ze współpracy zarówno dla portalu, jak i czytelników:

„Cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę z FairSavings, znanym na całym świecie dostawcą rozwiązań e-commerce. Cenimy ich doświadczenie w sferze rabatów i kodów promocyjnych. W obecnej sytuacji konsumenci są jak nigdy zainteresowani oszczędzaniem, więc ta sekcja na pewno spodoba się naszym czytelnikom. Ta współpraca wiąże się nie tylko z generowaniem dodatkowych przychodów, ale także ma na celu zapewnienie użytkownikom dodatkowych, bardzo przydatnych usług”.

Odzież, obuwie, kosmetyki i perfumy, książki, produkty farmaceutyczne, sprzęt RTV/AGD czy odzież sportowa to kategorie produktów najczęściej kupowanych online. W sekcji rabatowej Dziennik.pl czytelnicy znajdą kody zniżkowe i promocje najpopularniejszych w Polsce marek, takich jak: Amazon, CCC, Modivo, Hebe, Zalando, Allegro i wiele innych.