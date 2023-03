Analizując powyższe dane nie trudno o wniosek, że kobiety lepiej niż mężczyźni radzą sobie z utrzymywaniem płynności finansowej. Być może właśnie między innymi dzięki ich większej zaradności w obsłudze własnych zadłużeń.

Reklama

Weryfikuje i świadomie podpisuje

- Rośnie świadomość polskiego społeczeństwa w zakresie konieczności dokładnego zapoznawania się i analizowania dokumentów czy umów z instytucjami finansowymi. Wskazują na to chociażby badania Związku Banków Polskich przedstawione w raporcie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”. Wzrosty te trwają już od jakiegoś czasu. Warto jednak dodać, że według badania w skrupulatnej weryfikacji dokumentów dotyczących zaciąganych zobowiązań przed podpisaniem umowy na prowadzenie wysuwają się kobiety. 44% z nich czyta umowy bardzo dokładnie, podczas gdy u mężczyzn ten odsetek wynosi 36%. W mojej opinii właśnie między innymi tutaj można upatrywać powodów, dla których poziom zadłużenia kobiet wypada lepiej niż mężczyzn, na podstawie twardych danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej – zauważa wiceprezes ERIF BIG Edyta Szymczak.

O tym, kto lepiej panuje nad zaciągniętymi zobowiązaniami, informuje też badanie Intrum. 14% pytanych kobiet przyznaje, że nie jest w pełni zorientowana, ile pieniędzy jest winna wierzycielom. W przypadku mężczyzn odsetek ten jest znacznie wyższy – aż co piąty z badanych nie wie, ile dokładnie zalega względem wierzycieli. Można więc wnioskować, że kobiety wykazują się znacznie większą świadomością finansową, lepiej orientują we własnym budżecie i w ewentualnych zobowiązaniach, co w okolicznościach kryzysu finansowego daje im większą szansę na pokonywanie bieżących i przyszłych problemów ze spłatą długów bez negatywnych konsekwencji.

Czy różnica w zadłużeniach wynika z różnicy w wykształceniu?

Reklama

Kobiety są coraz bardziej odpowiedzialne za domowy budżet, zwłaszcza jeśli prowadzą go w pojedynkę. Coraz częściej też podnoszą swoją wiedzę, także ekonomiczną. W minionym roku akademickim, 2021/2022, ponad 700 tys. z 1,2 mln osób studiujących – czyli blisko 60% – stanowiły kobiety.

Reklama

Istnieją kierunki powiązane z finansami, które kobiety wybierają znacznie częściej niż mężczyźni. Z raportu „Kobiety na politechnikach”, opracowanego w ramach akcji „Dziewczyny na politechniki” w 2022 r., udział studentek na publicznych uczelniach technicznych był większy niż mężczyzn na m.in. Finansach i Rachunkowości, gdzie kobiety stanowiły 79% uczących się oraz Finansach i Rachunkowości w Biznesie, które zostało wybrane w 77% przez kobiety!

- W moim przekonaniu dane te dobitnie pokazują, że ekonomia jest domeną kobiet. Panie są coraz bardziej świadome w kwestiach finansowych, coraz częściej decyzyjne w obszarze finansów w domu i biznesie oraz coraz chętniej, co pokazują statystyki, rozwijają się w tym obszarze – komentuje Edyta Szymczak z ERIF BIG. - Wymienione kierunki studiów są nie tylko szansą na solidne wykształcenie i dobrze płatną pracę w przyszłości, ale także drogą do zwiększenia świadomości dotyczącej rynku, ekonomii, finansowania, kredytów, inflacji i wszystkiego, co dziś wpływa na zasobność portfela Polek oraz kondycję finansową budżetów domowych – dodaje wiceprezes ERIF BIG.

Kobiety inwestują, by zabezpieczyć swoją przyszłość

Badanie ankietowe Appinio przeprowadzone wśród blisko 10 000 kobiet z 14 krajów pokazuje, że panie coraz częściej inwestują swoje zaoszczędzone środki. Aż 60% badanych odważyło się na to w czasie pandemii. 33% kobiet czuje potrzebę, a niekiedy nawet presję, także zewnętrzną lub środowiskową, by rozwijać się jako inwestorki, przedsiębiorczynie, finansistki. W wielu wypadkach niezależność finansowa potęguje inwestycyjną odwagę kobiet i skutkuje lepszym zarządzaniem budżetem niż u mężczyzn.

- Polki, inwestując, pomnażają miesięczne dochody, zwiększają i pomnażają oszczędności, poprawiają swoją pozycję społeczną i komfort życia. Skoro 69% kobiet deklaruje pełną lub większościową kontrolę nad finansami gospodarstw domowych, nie dziwi także fakt, że 90% inwestujących kobiet postrzega podejmowane przez siebie działania jako element zarządzania domowymi finansami – dodaje Edyta Szymczak, wiceprezes ERIF BIG.

W 2022 r. 50 najbogatszych kobiet w Polsce dysponowało majątkiem o łącznej wartości ponad 31 mld zł. Najzamożniejsza kobieta w Polsce w 2022 r. dorobiła się majątku wynoszącego 9 mld zł. Drugie miejsce zajęła przedsiębiorcza kobieta z majątkiem wartym 2,2 mld zł, trzecie – 2 mld zł. Kobiety te prowadzą duże przedsiębiorstwa, często nawet o międzynarodowym zasięgu. To zestawienie pokazuje, że kobiety są obecnie skutecznymi inwestorkami, menadżerkami i prezeskami, podejmującymi słuszne decyzje, prowadzące do coraz lepszego i bardziej świadomego zarządzania finansami. I w tym, coraz częściej, sprawują się lepiej niż nie jeden mężczyzna.