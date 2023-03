Zdaniem aż 94% ankietowanych oboje rodziców powinno opiekować się potomstwem w takim samym stopniu. Rzeczywistość wygląda jednak zgoła inaczej. Nawet jeśli obie osoby pracują, to matki zwykle zostają z chorującymi dziećmi w domu, a ojcowie stanowią tylko 1% osób korzystających z urlopu rodzicielskiego. Czego jeszcze dowiadujemy się z raportu CVeasy.pl, przygotowanego we współpracy z agencją Elephate?

Polki chcą być niezależne

Zgodnie z danymi przywołanymi w raporcie, przeciętna Polka planuje zajście w ciążę o 5 lat później niż jeszcze kilka lat temu. Przed 30. urodzinami coraz częściej skupia się na zdobyciu dobrej pracy. Zdaniem aż 85% przepytanych osób kobieta powinna mieć stabilną sytuację zawodową, zanim urodzi dziecko.

Ponad połowa badanych zgodziła się, że kariera jest równie ważna co rodzina. Jak czytamy w raporcie, zmalał odsetek Polek, które byłyby gotowe zrezygnować z pracy zawodowej nawet w sytuacji, gdyby poziom zarobków ich partnera na to pozwalał. Co istotne, także Polacy są mniej chętni do bycia jedynymi żywicielami rodziny.

Kobietom brakuje wsparcia

Wśród skojarzeń z łączeniem macierzyństwa z pracą wysoko plasuje się zmęczenie, ale i samorealizacja. Nic więc dziwnego, że aż 9 na 10 niepracujących zawodowo mam chciałoby wrócić na rynek pracy. W większości powstrzymuje je jednak konieczność opieki nad dziećmi i trudności logistyczne. Według uczestników badania matkom w największym stopniu brakuje wsparcia bliskich, a w dalszej kolejności – państwa i samych pracodawców.

– Mało miejsc pracy jest przygotowanych na nas, matki, w obawie o nasze ewentualne nieobecności – mówi jedna z ekspertek wypowiadających się w raporcie.

Doceniamy pracujące matki

Mimo licznych wyzwań związanych z łączeniem macierzyństwa z pracą, przeważa opinia, że przynosi to więcej korzyści niż strat – także dla dziecka. Ze względu na umiejętność dobrego zarządzania i troskę o work-life balance, Polki i Polacy w większości uznają matki za równie dobre (61%) lub nawet lepsze (25%) pracownice niż inne kobiety.