Czym jest smog?

Reklama

Smog to zanieczyszczenie powietrza, a dokładniej – mieszanina, która powstaje w wyniku zjawisk atmosferycznych oraz działalności człowieka. Ta zawiesina zawiera szkodliwe związki chemiczne, takie jak:

tlenki siarki, węgla i azotu,

substancje stałe, w tym pyły kancerogenne, czy zawieszone,

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Dokładny skład smogu uzależniony jest od wielu czynników, jednak zawiesina, która występuje w Polsce – najczęściej zawiera także szkodliwe pyły PM10 i PM2,5. A skąd się bierze?

- Wśród przyczyn powstawania smogu wymienia się brak wiatru, zjawisko inwersji, ruch samochodowy, zakłady przemysłowe i energetyczne, a także domowe piece, kominki i kotły grzewcze - tłumaczy Wiola Lis, specjalistka z internetowego ekocentrum Arkana Smaku.

Reklama

Dlaczego smog jest groźny?

Smog jest groźny dla każdego człowieka ze względu na zawartość szkodliwych substancji. Może powodować m.in.alergie, obniżenie odporności organizmu, astmę, a także choroby serca, oskrzeli, płuc i układu krwionośnego. Zawiesina ta ma również wpływ na rozwój płodu, a dokładniej – może być przyczyną przedwczesnego porodu, zaburzeń rozwoju płodu oraz obniżonej masy urodzeniowej dziecka.

Reklama

Co więcej, smog jest niebezpieczny dla organizmów żywych ogólnie – nie tylko dla ludzi. Również u zwierząt domowych i dzikich może prowadzić do problemów zdrowotnych, a nawet śmierci. Szczególnie narażone są zwierzęta dzikie, które doświadczają stałej ekspozycji na zanieczyszczone powietrze i nie mogą się przed nim uchronić.

- Smog wpływa negatywnie także na środowisko. Prowadzi do zanieczyszczenia ziem i gleb. Hamuje wzrost roślin, co z kolei prowadzi do szkód w uprawach. Niskiej jakości powietrze niesie za sobą wiele poważnych skutków i nie należy ich bagatelizować - dodaje ekspertka.

Jak chronić się przed smogiem?

Sprawdzaj stan zanieczyszczenia powietrza

W internecie dostępnych jest wiele map jakości powietrza, które informują o obecnej sytuacji w poszczególnych rejonach. Znając poziom zanieczyszczenia, możesz podjąć świadomą decyzję o pozostaniu w domu, by nie narażać się na negatywne skutki. Jeśli poziom zanieczyszczenia jest w danym dniu wysoki, postaraj się ograniczyć wyjścia na zewnątrz do całkowitego minimum.

Zadbaj o swoje zdrowie

Możesz zminimalizować negatywny wpływ smogu na Twój organizm, jednak bez całkowitego zamknięcia się w domu nie jesteś w stanie całkowicie go wyeliminować. Aby ochronić swój organizm przed smogiem, po prostu o siebie zadbaj. Problemy zdrowotne lecz od razu. Nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Wprowadź do swojego życia zdrową dietę i regularną aktywność fizyczną. Co z suplementami? Witamina D i E pomagają ochronić organizm przed uszkodzeniami spowodowanymi zanieczyszczeniami. Podobnie działa witamina C, a także kwasy tłuszczowe Omega-3.

Zadbaj o powietrze w domu

O wiele łatwiej jest kontrolować jakość powietrza w domu niż na zewnątrz. Upewnij się więc, że masz sprawną wentylację. Aby pozbyć się z wnętrza smogu, który przychodzi z zewnątrz – zainwestuj w oczyszczacz powietrza. Pozwala skutecznie pozbyć się zanieczyszczeń. Jeśli w mieszkaniu wilgotność powietrza jest za niska, przydatny okaże się także nawilżacz powietrza. O powietrze w domu możesz zadbać również przy pomocy roślin, jednak jest to jedynie dodatek.

Oddychaj prawidłowo

Prawidłowe oddychanie również pozwoli zminimalizować negatywne skutki smogu. Należy oddychać przez nos. W nosie znajdują się bowiem specjalne struktury, które oczyszczają wdychane powietrze, nawilżają i ogrzewają. Oddychanie przez usta sprawia, że do Twojego organizmu dociera znacznie więcej szkodliwych substancji.

Zaczerpnij świeżego powietrza

W wolnym czasie wybieraj się do miejsc, w których jakość powietrza jest lepsza. Jeśli nie chcesz planować dłuższych wycieczek, pospaceruj w lesie. Z kolei, jeśli wybierasz się na wakacje lub weekendowy wyjazd, doskonałe kierunki to Finlandia, Szwecja, Nowa Zelandia, Australia czy Kanada.

Do niedawna istniało przeświadczenie, że nad morzem czy w górach problem ze smogiem nie występuje. Niestety nie jest to prawda, zatem wybierając się do Zakopanego czy Gdyni – nie zawsze unikniesz smogu. Możesz jednak znaleźć miasta w Polsce, która mogą pochwalić się wyższą jakością powietrza. Warto je odkryć.