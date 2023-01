Mit 1. Typów brodawczaka jest bardzo dużo, a szczepionka chroni zaledwie przed kilkoma.

Faktem jest, że na chwilę obecną znamy ok. 200 typów wirusa HPV, a co chwile odkrywane są nowe. Jednak to dwa typy: 16 i 18, przed którymi chroni szczepienie, są odpowiedzialne za większość raków szyjki macicy. Ale nie tylko! Choć HPV kojarzy się przede wszystkim z szyjką macicy, odpowiada też za inne nowotwory złośliwe: raki gardła, krtani, jamy ustnej, sromu, pochwy, odbytu, prącia. Jest więc zagrożeniem nie tylko dla kobiet, ale i mężczyzn.

Mit 2. Duński film „Zaszczepione Dziewczęta” pokazuje prawdę o szczepionce przeciwko wirusowi HPV.

„Niezwykle częste powikłania” przedstawione w tym filmie, nie mają żadnego odzwierciedlenia w badaniach czy długoletnich obserwacjach – szczególnie dokładnych w Danii ze względu największą na świecie bazę dokumentacji medycznej obywateli. Mimo licznych badań nie wykazano związku tego szczepienia z groźnie brzmiącym „zespołem posturalnej tachykardii ortostatycznej”, migrenami, niepłodnością czy z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi, którymi straszeni są adresaci spiskowych dzieł kinematografii. Nie wykazano też związku szczepienia z chorobami autoimmunologicznymi. [1] W dużych, kohortowych badaniach na temat bezpieczeństwa na 696,420 (!) podanych dawek odnotowano zaledwie 53 (0,008%) przypadki konieczności hospitalizacji w ciągu 180 dni po szczepieniu z powodu chorób neurologicznych czy zakrzepowo-zatorowych. Prawdopodobnie nie były one nawet związane z podaniem szczepionki, a wystąpiła jedynie koincydencja czasowa. [2] Przy tak ogromnej próbie jest nieuniknione, że niektórzy uczestnicy badania zachorują na różne choroby w trakcie jego trwania.

Mit 3. Nie trzeba szczepić jak się robi cytologię

Szczepienie nie zastępuje cytologii. A cytologia nie zastępuje szczepienia. Cytologia jest prewencją wtórną i absolutną koniecznością, bowiem tylko ona jest w stanie wcześnie wykryć zmiany, które można leczyć skutecznie na wczesnym etapie w możliwie mało inwazyjny sposób.

Cytologia nie chroni jednak przed rozwojem raka – nie jest prewencją pierwotną. Szczepienie zapobiega rozwojowi raka. Wiele miast organizuje ze swoich środków akcje profilaktyczne i w ramach tych programów istnieje możliwość zaszczepienia dziecka bezpłatnie.

Mit 4. Szczepienie chroni krótko, więc nie wiadomo czy jest skuteczne.

10-letnie obserwacje udowodniły, że immunizacja jest skuteczna nawet po wielu latach. [3]

Mit 5. Szczepienie może powodować bezpłodność, albo obniżać szanse na zajście w ciążę.

Badania jednoznacznie wykazały, że nie ma negatywnego wpływu szczepienia na możliwości prokreacyjne. [4] Mało tego, to właśnie przewlekła infekcja wirusem HPV wpływa na obniżenie płodności, więc szczepienie może potencjalnie poprawiać szansę na zapłodnienie u osób narażonych na infekcję. [5]

Mit 6. Szczepionka jest tylko dla dziewczynek i tylko dla tych które nie rozpoczęły jeszcze współżycia.

Szczepionka jest skuteczna i bezpieczna u dziewczynek i chłopców – u obu płci zabezpiecza przed groźnymi skutkami infekcji HPV.[6] Istnieją również badania bezpieczeństwa i skuteczności na dorosłych kobietach aż do 45 roku życia. [7] Wykazano również pewną (choć mniejszą) skuteczność szczepienia u osób, które miały już kontakt z wirusem.

