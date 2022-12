Analitycy Otodom przyjrzeli się tym tendencjom i potwierdzają, że przełom roku – a przede wszystkim Nowy Rok – szczególnie mobilizuje Polaków do poszukiwania wymarzonego M. Nieruchomości szukamy bowiem 3,5-krotnie częściej w pierwszym tygodniu Nowego Roku w porównaniu do wigilii (+250%).

Jak wynika z danych, początek Nowego Roku jest tym czasem w ciągu całego roku, kiedy najbardziej aktywnie poszukujemy informacji o nieruchomościach. Nie jest zaskoczeniem, że druga połowa grudnia, jako czas świątecznych przygotowań i „domykania” domowych budżetów, znajduje odbicie w zdecydowanie mniejszej liczbie wyszukiwań. Jednak już w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem można zaobserwować większe zainteresowanie poszukiwaniem nieruchomości, a zwyżka następuje po Nowym Roku. Dla przykładu tuż po Nowym Roku, w styczniu 2021 r. wyszukiwań było aż 4,5 krotnie więcej niż w poprzedzającą“zmianę daty” Wigilię 2020 r.

Nowego M najczęściej szukamy w pierwszym tygodniu stycznia

- W 2019 i 2020 r. szczyt wyszukiwań przypadł na Święto Trzech Króli (6.01), a w 2021 r. już wcześniej, bo 3.01. – Patrząc cztery lata wstecz obserwujemy, że nieruchomości najchętniej poszukujemy w ostatni wolny dzień tuż przed powrotem do standardowych obowiązków po przerwie świątecznej.Może to świadczyć o tym, że jest to czas klaryfikacji postanowień noworocznych i wyznaczania sobie celów, na które możemy zacząć pracować – komentuje Karolina Klimaszewska, analityczka Otodom.

Niedziela „handlowa” dla rynku nieruchomości

Jak wynika z analiz Otodom, niedziela jest zdecydowanie tym dniem, w którym najczęściej poszukujemy nieruchomości. Tego dnia tygodnia poszukujemy zarówno domów na sprzedaż, działek, a także mieszkań na wynajem oraz na sprzedaż. Niedzielny zapał widoczny jest jeszcze w zachowaniach użytkowników serwisu w poniedziałki i maleje wraz z upływem tygodnia. ​

- Wiele wskazuje na to, że odpoczynek od codziennego natłoku obowiązków sprzyja podejmowaniu istotnych decyzji - a przynajmniej motywuje do działania w tym kierunku. W wolnym czasie łatwiej o spokojną analizę dostępnych informacji, ocenę ryzyk i zderzenia ich z własnymi oczekiwaniami i możliwościami - komentuje Karolina Klimaszewska.

Czy rok 2023 może sprzyjać ​ osobom szukającym nieruchomości?

Decyzja o zakupie mieszkania czy domu dla wielu osób wiąże się z dużymi emocjami i stresem - niezależnie od koniunktury. Dotyczy wieloletnich zobowiązań i gromadzonych z trudem oszczędności. Nadchodzący rok będzie pełen wyzwań dla poszukujących nieruchomości z uwagi na aktualną sytuację gospodarczą, inflację, wysokie stopy procentowe oraz ograniczenia w zakresie udzielania kredytów hipotecznych. Przed nimi również meandry nowych uwarunkowań prawnych, które będą wchodzić w życie w 2023 r.