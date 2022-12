Jak pokazało badanie, największe marzenia Polaków związane ze świętami Bożego Narodzenia dotyczą dobrej atmosfery w rodzinie oraz możliwości przygotowania świąt bez ograniczeń budżetowych. Ważne jest dla nas także obdarowanie bliskich pięknymi prezentami i zgromadzenie całej rodziny przy świątecznym stole.

Reklama

W dzisiejszych czasach, jak twierdzi 31% zapytanych Polaków, święta wnoszą do naszego życia przede wszystkim możliwość celebrowanie wspólnych i przyjemnych momentów z rodziną. Z kolei 29% respondentów wymienia chęć oderwania się na chwilę od codziennej rzeczywistości i rutyny dnia. Dla 24% ankietowanych jest to radość, że możemy bliskich obdarować upominkami. Według 16% zapytanych Polaków święta przynoszą nam więcej stresu, bo nie wyrabiamy się z przygotowaniami.

Co może popsuć Polakom wymarzone święta?

Brak środków finansowych na przygotowanie świąt to najczęściej wymieniany powód, który może popsuć nam ten wyjątkowy czas – 23% odpowiedzi. Na drugim miejscu Polacy wymieniają brak najbliższych przy wigilijnym stole – 22% odpowiedzi, a na trzecim znalazły się kłótnie podczas świąt – 21% odpowiedzi. Na kolejnych pozycjach zapytani Polacy wymieniają: nadużywanie alkoholu podczas świąt przez bliskie osoby – 16% wskazań, nietrafione upominki pod choinką – 10% stwierdzeń oraz rozmowy o polityce w czasie świątecznych spotkań – 8%.

Na wyobrażenia o wymarzonych świętach duży wpływ ma również atmosfera. W związku z tym serwis Prezentmarzeń realizując badanie, zapytał Polaków, które świąteczne tradycje mają największy wpływ na stworzenie magicznej atmosfery świąt. Na pierwszym miejscu znalazło się ubieranie choinki – 21% odpowiedzi. Na kolejnych pozycjach Polacy wymieniali: biesiadowanie z najbliższymi przy świątecznym stole – 18%, obdarowywanie się upominkami – 17%, składanie sobie świątecznych życzeń – 15%, wspólne przygotowywanie świątecznych potraw – 13%, dzielenie się opłatkiem – 11% oraz udział w pasterce – 5%.

Reklama

Wymarzone prezenty – co je charakteryzuje? Komu je najchętniej wręczamy?

Reklama

W dzisiejszych czasach nadal chętnie obdarowujemy się upominkami. Według 38% zapytanych Polaków wymarzony, świąteczny prezent powinien być przede wszystkim niespodzianką dla obdarowanej osoby. Zdaniem 26% respondentów kluczowe jest dopasowanie go do charakteru osoby, której chcemy ofiarować upominek. Według 23% ankietowanych wymarzony prezent powinien pozwolić na rozwój zainteresowań i pasji. Z kolei 13% twierdzi, że trafić w gust obdarowanej osoby. Jak pokazały wyniki badania, wymarzony prezent najbardziej chcemy podarować swoim dzieciom, jak uważa 26% respondentów. Na drugim miejscu wymieniamy najczęściej partnera lub partnerkę, jak twierdzi 26% respondentów. Zdaniem 19% ankietowanych są to rodzice. Dla 14% jest to przyjaciel lub przyjaciółka, a następnie dziadkowie.

Według co trzeciego Polaka nadal chętnie obdarowujemy się prezentami, gdyż naszą główną motywacją jest chęć sprawienia bliskiej osobie radości. W opinii 28% to część świątecznej tradycji, którą chcemy pielęgnować. Według 21% respondentów obdarowywanie się upominkami to przede wszystkim miły gest pokazujący uczucia.

Wśród pomysłów na prezent marzeń dla bliskiej osoby, co trzeci zapytany wskazuje na upominek w postaci vouchera. To wygodna i bezpieczna opcja, która pozwala obdarowanej osobie na dokonanie własnego wyboru. Według 24% respondentów może to być prezent w formie przeżycia pozwalający na przykład na rozwój hobby czy doświadczenie wspaniałej przygody. Spośród 1317 zbadanych Polaków aż 64% deklaruje, że wie, o jakich upominkach marzą ich bliscy.

Badanie „Święta marzeń według Polaków” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1317 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2022.