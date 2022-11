Co jeść, by dbać o serce, odpowiednie ciśnienie krwi i niski poziom cholesterolu? Jakie mity żywieniowe panują wśród Polaków? Jaka dieta uchroni nas przed zawałem czy udarem i zapewni nam długie, zdrowe życie? Garść rad daje dietetyczka, Wanda Baltaza.

Międzynarodowe towarzystwa kardiologii i nadciśnienia tętniczego zwracają uwagę, że główne ryzyko chorób układu krążenia leży w niezdrowych nawykach żywieniowych, takich jak spożywanie nadmiernej ilości produktów zwierzęcych i soli, a za małej ilości warzyw i owoców, ryb oraz olejów roślinnych. Bardzo alarmujące jest to, że 1/4 respondentów w Europie, zamiast utrzymywać zdrową dietę, przechodzi od razu do leków – to klasyczny przejaw leczenia objawów, zamiast zapobiegania przyczynom.

Co pomaga sercu, a co szkodzi? Fakty i mity

Mimo że Polacy świetnie zdają sobie sprawę z tego, że „jesteśmy tym, co jemy” – blisko 94% respondentów uważa, że nawyki żywieniowe mają istotny wpływ na stan naszego układu krążenia, często przy wyborze składników naszej diety kierujemy się mitami. Blisko 41% z nas uważa, że czerwone wino ma korzystny wpływ na zdrowie serca – wynika z badania Huawei CBG Poland. Ponadto wielu respondentów nieświadomie wybiera bardzo niezdrową dietę – prawie 16% ankietowanych sądzi, że czerwone mięso jest dobre dla układu krążenia. Podobnie sprawa wygląda z sokami owocowymi, które przygotowywane są z syropów i zawierają dużą ilością cukru – jako zdrowe wskazało je 17% respondentów. Natomiast aż 47% Polaków uznało, że ciemna czekolada to świetny produkt żywieniowy, który dba o nasze serce.

– Umiarkowane spożycie ciemnej czekolady może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka chorób serca, ma wpływ na obniżenie ciśnienia krwi, stanów zapalnych i poziomu cholesterolu. Lecz zawiera ona szkodliwy dla nas cukier. Mitem jest też pozytywny wpływ czerwonego wytrwanego wina. Jest ono źródłem resweratrolu, przeciwutleniacza, o którym uważa się, że chroni serce. Niestety nawet niewielkie ilości alkoholu spożywane regularnie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak marskość wątroby czy wzrost ciśnienia krwi. Można wypić lampkę wina, ale nie częściej niż dwa razy w tygodniu – radzi dietetyczka, Wanda Baltaza.

8 kroków do zdrowego serca

Jak wskazuje Wanda Baltaza, aby dbać o zdrowe serce, najlepiej stosować zasady diet śródziemnomorskiej i DASH przeciw nadciśnieniu. Są one oparte na łatwo dostępnych produktach i zapewniają korzyści zdrowotne już po 2 tygodniach! Pomagają zapobiegać rozwojowi nadciśnienia tętniczego, obniżają poziom cholesterolu, zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2.

Warzywa i owoce – minimum 400 g dziennie znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory oraz choroby układu krążenia (nadciśnienie, udary, zawały)

Zboża jako główne źródło węglowodanów i błonnika. Dziennie co najmniej 3 porcje (90 g) produktów z pełnego ziarna, w tym kasze, pieczywo czy makarony

Drób, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych, mleko i produkty mleczne. Ogranicz spożycie mięsa, zwłaszcza czerwonego i jego przetworów, w tym wędlin

Oleje roślinne oraz orzechy i nasiona są dobrym źródłem tłuszczu. Dodatkowo przypisuje się im silne działanie ochronne serca

Ograniczenie spożycia produktów przetworzonych, które zawierają duże ilości cukru, soli i tłuszczów trans. Są to m.in. produkty z restauracji typu fast-food, ciastka, batony i słone przekąski

Odpowiednia ilość płynów. Min. 2,5 litra wody dziennie, do tego kawa (2 filiżanki dziennie), zielona herbata oraz napary ziołowe, takie jak melisa, rumianek czy koper włoski

Nie spożywaj więcej niż 5 g (czyli małą łyżeczkę) soli dziennie. Dodatek świeżych ziół i przypraw, zwłaszcza pieprzu, cynamonu, imbiru, kurkumy, papryki czy lubczyku, poprawi smak Twoich potraw i dodatkowo usprawni funkcjonowanie układu krążenia

Ogranicz spożycie alkoholu – najlepszym wyborem jest picie czerwonego wina, ale nie więcej niż 1-2 kieliszki tygodniowo!

Dieta to nie wszystko

Abu skutecznie dbać o zdrowie układu krążenia, należy wypracować codzienną dawkę dobrych nawyków. Odpoczynek, mniej stresu, więcej aktywności fizycznej i profilaktycznego sprawdzania stanu zdrowia – nawet jeśli czujemy się dobrze.

* Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badawczy Pollster metodą CAWI. Próbę badawczą wybrano jako reprezentatywna dla osób w wieku 18–65 lat. Zastosowano stratyfikowany dobór losowy, w podziale na miejsce zamieszkania, grupy wiekowe oraz płeć. Próba badawcza obejmuje 550 osób. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu profesjonalnych narzędzi i metodologii.