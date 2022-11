Do czego służą wypełniacze do paczki?

Reklama

Wypełniacze do paczek to materiały opakowaniowe, które służą do wypełniania pustych przestrzeni w kartonach. Dzięki nim zawartość paczki pozostaje na swoim miejscu podczas transportu. W rezultacie przedmioty w kartonie nie przesuwają się ani nie uderzają o siebie nawzajem. To sprawia, że są skutecznie chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wypełniacze to najlepszy sposób na ochronę zawartości paczki. Jednak mogą pełnić one jeszcze inną funkcję — ozdobną. Przyjrzyjmy się, jakie wypełniacze do paczek sprawdzą się jako estetyczny dodatek do prezentów.

Rodzaje wypełniaczy do prezentów

Tak naprawdę całkiem sporo materiałów opakowaniowych może pełnić funkcję wypełniaczy do paczek. Jeśli akurat nie masz nic innego pod ręką, możesz posłużyć się nawet folią bąbelkową lub zwykłymi gazetami. Jednak, jeśli zależy ci na tym, aby otwarcie pudełka wywołało u klienta efekt zaskoczenia, postaw na ozdobne wypełniacze do prezentów. Do najpopularniejszych wypełniaczy prezentowych należą:

Reklama

wełna drzewna,

wiórki pakowe,

skropak,

papier pakowy w rolce.

Wełna drzewna znana jest również jako wolina lub sianko do prezentów. Wykonana jest z drewnianych wiórów i stanowi eleganckie wypełnienie niedużych kartonów, zwłaszcza wykrojnikowych.

Wiórki pakowe znajdziesz także pod nazwą sizzlepak. Wiórki to papier pocięty na proste lub falowane cienkie paski. Zarówno wełna drzewna, jak i wiórki pakowe dokładnie wypełniają wolne przestrzenie pudełek. Dodatkowo oba rodzaje wypełniaczy doskonale amortyzują zawartość kartonów podczas wstrząsów, na które narażona jest paczka w trakcie transportu.

Skropak to wypełniacz wykonany ze skrobi kukurydzianej, który z wyglądu przypomina... cóż - kukurydziane chrupki. Najlepiej sprawdzi się w przypadku większych kartonów, choć możesz zastosować go również do pakowania prezentów do mniejszych pudełek. Skropak dostępny jest w wielu różnych kolorach i kształtach, dzięki czemu możesz wybrać wypełniacz pasujący kontekstowo do okazji, kolorów Twojej marki, czy sprzedawanych przedmiotów.

Reklama

Z kolei papier pakowy w rolce to jeden z najbardziej uniwersalnych wypełniaczy do kartonów. Możesz wykorzystać go do pakowania prezentów, zabezpieczania delikatnych przedmiotów (np. ze szkła i ceramiki), a także jako klasyczny wypełniacz do paczek.

Jakie są najważniejsze cechy wypełniaczy do prezentów?

Najważniejszą cechą wypełniaczy do paczek jest to, że skutecznie chronią one zawartość kartonów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jednak w przypadku wypełniaczy do prezentów liczy się także ich funkcja ozdobna. Stąd właśnie popularność takich produktów jak wełna drzewna, wiórki papierowe, czy skropak. Dzięki nim nawet zwykła paczka wygląda jak wyjątkowy prezent, który otwiera się z przyjemnością.

To jednak nie wszystko. Najlepsze są wypełniacze ekologiczne. Oznacza to, że ich produkcja czy użytkowanie nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Takie wypełniacze jak wełna drzewna, wiórki papierowe, skropak czy papier pakowy to najlepsze rozwiązanie dla firm, które podkreślają ekologiczną wrażliwość swojej marki.

Kiedy warto korzystać z ozdobnych wypełniaczy do paczek?

Ozdobne wypełniacze do pudełek cieszą się ogromną popularnością szczególnie w okresie świątecznym. Jednak przygotowywanie bożonarodzeniowych prezentów to niejedyna okazja do ich wykorzystania. Kiedy zatem warto wypełniać paczki ozdobnymi wypełniaczami?

Ozdobne wypełniacze sprawdzą się przede wszystkim w przypadku marek luksusowych, w których już samo otwieranie pudełka ma w założeniu stanowić wyjątkowe doświadczenie.

Pakowanie produktów na prezent z wykorzystaniem estetycznych wypełniaczy to dodatkowa usługa, którą możesz zaoferować w swoim sklepie internetowym.

Wypełniacze przydadzą się, gdy pakujesz prezenty dla kluczowych klientów, kontrahentów, czy pracowników firmie.

Puste przestrzenie w kartonach można wypełniać na wiele sposobów. Jeśli zależy ci nie tylko na bezpieczeństwie przesyłki, ale i na estetyce paczki, postaw na ozdobne wypełniacze do prezentów.