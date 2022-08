Wyniki badań wskazują, że lot jest doświadczeniem stresującym dla ponad 20% z nas i aby go zniwelować, sięgamy po różne rozwiązania. Okazuje się, że przedstawiciele pokolenia Z (18-24 lata) znoszą go najmniej dotkliwie - zamiast sięgać po środki uspokajające 50% z nich czyta lub ogląda, 30% śpi, a 20% rozmawia ze swoim sąsiadem. Tym, co najbardziej ich irytuje (20%) to hałas płaczących dzieci, który co ciekawe dla seniorów (60-65%) jest najmniej dotkliwy (6%). Jednogłośnie hałaśliwy pasażer jest czynnikiem numer 1, który potrafi uprzykrzyć czas lotu. Co oglądamy, czy jesteśmy otwarci na rozmowę z sąsiadem i jakie trofea najczęściej przywozimy z urlopu - o tym mówi najnowszy raport Kiwi.com.

Wraz z wprowadzeniem szczepionek i wznowieniem lotów przez linie lotnicze, zaufanie do podróży wzrosło i wielu z nas udało się na zagraniczne wakacje samolotem. Niektórzy właśnie w te wakacje po raz pierwszy od ponad 2 lat wsiedli na pokład samolotu, by dotrzeć w wymarzone miejsce.

Podróż samolotem - jak ją znosimy?

Wyniki badania przeprowadzone na zlecenie Kiwi.com pokazują, że mimo iż doświadczenie lotu samolotem jest w dzisiejszych czasach dość powszechne - ponad 50% Polaków oraz 82% mieszkańców największych polskich miast ma je za sobą - to dla wielu jest ono dość stresujące (ponad 20%).

Większość z nas szuka ukojenia w rozrywce dostępnej na pokładzie lub we własnych zasobach, a także we śnie, niektórzy sięgają po środki uspokajające - około 17% respondentów w przedziale wiekowym 35-44 lat sięga po to rozwiązanie. Dla porównania pokolenie Z (18-24 lat) nigdy tego nie robi. Zamiast tego 50% z nich ogląda filmy i czyta książki/prasę, a niemal co trzeci spędza czas na drzemce.

Sen to środek, po który sięga znacznie więcej mężczyzn (17%) niż kobiet (10%).

A jeśli rozrywka, to jaka?

Okazuje się, że ponad 30% kobiet i mężczyzn chętnie rozmawia i inicjuje kontakt ze swoim sąsiadem. Wyniki badania Kiwi.com pokazują, że najbardziej towarzyskimi pasażerami są przedstawiciele 40 i 50-latków (37%).

Najchętniej sięgamy po rozrywkę - ponad 50% z nas czyta lub ogląda. Mężczyźni preferują filmy akcji (24%), po które sięga jedynie 11% kobiet.

Do najpopularniejszych gatunków, które najczęściej wybieramy należą: komedie, filmy akcji i filmy romantyczne. Z kolei wyjątek stanowią horrory i thrillery - 10% przedstawicieli pokolenia Z sięga po nie w pierwszej kolejności.

Co nam najbardziej przeszkadza w trakcie lotu?

Raport Kiwi.com wskazuje, że hałaśliwy pasażer to zdecydowanie czynnik numer 1, który potrafi dotkliwie uprzykrzyć podróż w wymarzone miejsce (38% kobiet i 34% mężczyzn).

Wielu z nas (15%) narzeka na zbyt mało miejsca, z kolei około 20% generacji Z dotkliwie odczuwa hałas płaczącego dziecka.

Polscy podróżujący są znani z salwy oklasków po zakończonym locie - okazuje się, że jest ono irytujące jedynie dla 5% z nas.

Podróżnicze trofea, czyli co najczęściej przywozimy

Magnesy na lodówkę - to zdecydowanie najczęściej wybierany przez nas souvenir z odbytej podróży - 58% kobiet i 47% mężczyzn.

Wyniki badania na zlecenie Kiwi.com pokazują, że średnio co 3 z nas chętnie przywozi rzeźby, ceramikę, malunki np. ręcznie wykonane.

35% mężczyzn stawia na alkohol, a 32% kobiet kupuje słodycze.

Jesteś przed urlopem? - postaw na październik

Wysoki popyt, wzrost cen paliw i inflacja prawdopodobnie wpływają na wzrost cen lotów. Bilety z Polski w lipcu były o 43% droższe niż wiosną. Osoby planujące urlop jesienią mogą liczyć na loty w dużo niższej cenie.

Bilety we wrześniu są średnio o 21% tańsze (średnia cena około 110 euro), natomiast w październiku i listopadzie cena spada o 32,6% w porównaniu do lipca i sierpnia (średnio 89 euro).