Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa, poglądami nadal rządzą przyjęte stereotypy widoczne w postrzeganiu kobiecości przez pryzmat cech zewnętrznych. Wyniki badania opinii jasno wskazują, że zdecydowanie kobiece jest posiadanie długich włosów, co najmniej poniżej ramion, tak uważa prawie 50% kobiet jak również mężczyzn w Polsce. Dla niecałej 1/2 badanych kosmetyczne poprawianie urody za pomocą np. tipsów czy sztucznych rzęs również uznawane jest za kobiece. Ponadto, w kategoriach kobiecości rozpatrywane jest wykonywanie makijażu permanentnego czy zabiegów medycyny estetycznej (np. powiększania ust, botoksu), tak uważa 34% respondentek oraz 33% respondentów.

- Zaskakujące jest to, że wciąż tak silny jest stereotyp mówiący o tym, że kobieca kobieta to taka, która ma szczupłą talię, długie nogi, koniecznie długie włosy, czerwoną szminkę na wydatnych ustach i tipsy. Jednocześnie kobieta nosząca większy niż s rozmiar, mająca tatuaże nie jest postrzegana jako kobieca. Najgorzej, gdy ma krótkie włosy albo jest łysa, bo to oznacza, że na coś choruje. Co ciekawe, nie ma rozbieżności w postrzeganiu cech „typowo kobiecych” między kobietami i mężczyznami – ideał dla obu grup wygląda podobnie. To dowód na to, że stereotypy są wciąż w nas bardzo żywe i chyba nadszedł czas, by to zmienić - komentuje Paulina Mikuła, autorka vloga językowego "Mówiąc inaczej”.

W społeczeństwie wciąż widoczny jest wyraźny podział cech zewnętrznych na te bardziej i mniej kobiece. Co zatem zdaniem Polaków świadczy o braku kobiecości? Za najbardziej niekobiecą cechę uznaje się owłosienie na ciele, co deklaruje 37% badanych kobiet i mężczyzn. Przejawem braku kobiecości są również duże, widoczne tatuaże (12% respondentów), umiejętność majsterkowania (10% respondentów) oraz piercing w miejscach innych niż uszy (7% respondentów).

- Choć kobiecość nadal silnie kojarzy się z określonym wyglądem to obserwujemy, że coraz więcej kobiet przeciwstawia się takiemu myśleniu i odkrywa swoją nieoczywistą siłę oraz atuty, pokazuje kobiecość definiowaniom czy rozumianą po swojemu - wyjaśnia Małgorzata Barton, Marketing Manager marki Gatta, która jest inicjatorem kampanii "Kobiecość to ja". - Chcemy, aby zarówno kobiety, jak i mężczyźni uświadomili sobie, że kobiecość ma wiele twarzy. Większość z nas, często po cichu marzy o życiu poza stereotypami, o akceptacji, takimi jakimi są, o życiu w świecie różnorodności. Pozwólmy kobietom na bycie takimi, jakie chcą być również w wyglądzie, doceniajmy je, każda z nich jest wyjątkowa na swój sposób - dodaje.

Jak pokazują badania, polskie społeczeństwo skupia się wciąż na postrzeganiu kobiecości przez pryzmat stereotypowych cech zewnętrznych Autorzy kampanii podkreślają, że kobiecość nie potrzebuje definicji oraz wpasowania w ramy związane z wyglądem. Kobieta jest kobiecą, gdy czuje się dobrze sama ze sobą, niezależnie czy wpisuje się utarte schematy. Każda z blisko 4 mld kobiet żyjących na świecie jest wyjątkowa - warto je w tej wyjątkowości utwierdzać.