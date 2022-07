Każda z par, które wzięły udział w programie ma swoją poruszającą, nierzadko dramatyczną historię. Iza będzie dla nich nie tylko ekspertką ślubną i wróżką spełniająca marzenia ale też najlepszą przyjaciółką, psychologiem i dobrym duchem niosącym wsparcie.

Śmiało można powiedzieć, że Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej to program, równie emocjonalny, jak nasz Nowy dom. Opowiada o zwykłych ludziach, którym sytuacja materialna i życiowe problemy nie dają żadnych szans na ślub z bajki, którego pragną wszystkie zakochane pary. I wtedy zjawia się Izabela Janachowska jak dobra wróżka i … wszystko staje się możliwe. Piękna suknia, wesele i łzy szczęścia zakochanych, że spełniło się ich marzenie. To program o zwykłych ludziach, którym nie wszystko układa się dobrze, a którzy zasługują na to, aby znaleźć się w "ślubnej bajce" – mówi Dyrektor Programowa Polsatu Nina Terentiew.

Izabela Janachowska zawodowo zajmuje się organizacją ślubów od prawie ośmiu lat. To jej wielka pasja.

Długo marzyłam o takim programie i cieszę się, że wreszcie pojawiła się okazja to marzenie spełnić. Mocno wierzę, że każda para zasługuje na wspaniały ślub. Spotkania z ludźmi, którzy wzięli udział w naszym programie, dla mnie samej też są ogromnym źródłem inspiracji i wzruszeń. Jestem zaszczycona, że wraz z zespołem najlepszych ślubnych ekspertów możemy dołożyć swoją cegiełkę, by uczynić ich wielki dzień jeszcze bardziej magicznym. To dla mnie największe zawodowe wyzwanie – a łzy nowożeńców to wielka nagroda – powiedziała Izabela Janachowska.

W każdym odcinku Iza i jej ślubna brygada: tancerz Rafał Maserak, wedding planerka Małgosia Dura, dekoratorka Iza Kurdyła oraz beauty team Wojtek Stasiak i Bartek Osowczyk, specjalnym różowym Wedding Busem odwiedzą najdalsze zakątki Polski, aby spełnić pragnienia zakochanej pary o bajecznym weselu.

Spotkają, pary które podzielą się swoimi romantycznymi historiami i bagażem trudnych doświadczeń. W programie zobaczymy cały wachlarz emocji - prawdziwą miłość, skomplikowane rodzinne relacje, wsparcie przyjaciół i sąsiadów. Gwarantujemy, że nie zabraknie wzruszeń oraz łez szczęścia. Izabela i jej team sprawią, że każda ślubna historia zakończy się prawdziwym happy endem.

Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej w Polsacie od 4 września w każdą niedzielę o 17.40