Z badania „Godzina dla oka” wynika, że nawet 85 proc. czynności podejmowanych w trakcie odpoczynku jest męczące dla wzroku. W jaki sposób charakter relaksu wpływa na kondycję oczu?

Choć pracujemy dużo, wciąż rośnie nasza świadomość nt. tzw. work-life balance, które jest kluczowe zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Odpoczynek wpływa bowiem nie tylko na nasze samopoczucie, redukuje stres, ale także pozwala zachować lepsze zdrowie, w tym kondycję oczu. Jak wynika z badania „Godzina dla oka”, przeprowadzonego przez markę Hyal-drop multi, respondenci wykazują dużą różnorodność dotyczącą odpoczynku w czasie wolnym od nauki lub pracy. Najczęściej relaksują się spędzając czas z rodziną – 59 proc. oraz oglądając telewizję lub platformy streamingowe – 56 proc. (pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru). Warto zaznaczyć, że w kontekście wpływu na oczy, o 5 proc. więcej wskazań otrzymały aktywności nie męczące wzroku (np. drzemka) niż te, które wpływają na niego negatywnie (np. oglądanie filmów).

- Rodzaj odpoczynku bardzo często uzależniony jest od rodzaju wykonywanych przez nas obowiązków zawodowych. Jeżeli pracujemy w pozycji siedzącej, bardzo często chętniej relaksujemy się jeżdżąc na rowerze, biegając czy spacerując z rodziną. Działa to również w drugą stronę – po całodziennej pracy fizycznej, zazwyczaj mamy ochotę na statyczny odpoczynek. Zasadę tę powinniśmy również dostosować do narządu wzroku – np. jeżeli każdego dnia spędzamy 8 godzin w biurze przed ekranem komputera, wybierzmy takie formy regeneracji, które pozwolą odetchnąć naszym oczom. W tej sytuacji doskonale sprawdzi się wszelka aktywność fizyczna, spotkanie z przyjaciółmi przy kawie czy wizyta w parku. Zapewnienie naszym oczom regularnego i efektywnego odpoczynku to istotny czynnik, który będzie wpływać na jakość widzenia - tłumaczy dr n. med. Anna Groblewska, specjalista chorób oczu, ekspertka kampanii #Godzinadlaoka

Ostatnia godzina przed snem – jak spędzają ją Polacy?

Warto zaznaczyć, że z perspektywy odpoczynku naszych oczu kluczowa jest również ostatnia godzina przed zaśnięciem. Z badania wynika jednak, że aż 83 proc. aktywności (pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru), które respondenci podejmują w tym czasie wpływa na zmęczenie oczu, a należą do nich: oglądanie telewizji czy korzystanie z mediów społecznościowych.

- Korzystanie z urządzeń elektronicznych bezpośrednio przed zaśnięciem to jeden z często popełnianych błędów. W nadmiarze światło niebieskie negatywnie wpływa nie tylko na oczy, ale również utrudnia zasypianie. Z kolei zbyt krótki, płytki i nieefektywny sen nie pozwala na właściwą regenerację wzroku po całodziennej pracy. Dlatego nie warto ulegać pokusie np. obejrzenia kolejnego odcinka, nawet najbardziej wciągającego serialu, a pozwolić sobie na dłuższy odpoczynek. Sen osób dorosłych nie powinien być krótszy niż 7 godzin w ciągu doby, aby przynosił oczekiwany skutek - mówi ekspertka.

Pamiętajmy, że nawet niewielkie zmiany w codziennym harmonogramie mogą przyczynić się do poprawy komfortu widzenia.