Wakacje wystartowały. Właśnie rozpoczął się najgorętszy sezon turystyczny i Polacy szykują się do wyjazdów wakacyjnych. Z badania Clinex „Czystość w obiektach wypoczynkowych” wynika, że Polacy, planując urlop, najczęściej decydują się na noclegi w obiektach takich, jak hotele, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe (38%). Mniej popularne są kwatery prywatne/apartamenty (31%), a domek letniskowy wynajmuje najchętniej 16% respondentów.

Reklama

Czym kierujemy się, wybierając miejsce na wymarzony urlop? W obecnych czasach odpowiedź jest dość oczywista – ceną! Pod uwagę przy wyborze miejsca czynnik ten bierze blisko 100% ankietowanych. Równie ważna okazuje się lokalizacja. Nieco mniejszy wpływ na wybór mają opinie wystawione przez gości obiektów oraz polecenia znajomych i rodziny.

Czarna lista

Lista czynników dotyczących funkcjonowania obiektów wypoczynkowych, które zniechęcają Polaków do ponownego rezerwowania pobytu i wpływają na ich negatywną ocenę, jest długa, choć to właśnie brak czystości wskazało najwięcej ankietowanych. Aż 60% z nich przyznaje, że brak porządku i brud w pokojach najsilniej wpływa na negatywną ocenę obiektu. Duże znaczenie ma również hałaśliwe otoczenie (44%), a także dodatkowo płatny parking lub brak parkingu (38%).

– Wyniki badania potwierdzają, że Polacy przywiązują dużą wagę do czystości miejsc, w których mają spędzić wakacje. Wskazane czynniki są istotne zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, choć jeśli chodzi o czystość obiektu i pokoi – czynnik ten ważniejszy jest dla kobiet – mówi Wojciech Tomaszczyk, Kierownik Działu Chemii Profesjonalnej Clinex.

Reklama

Czysty pokój

Reklama

Polacy chcą wypoczywać w czystych miejscach. W oczach połowy z nas obiekt wypoczynkowy pod kątem czystości dyskredytują brudne łazienki i toalety, a także obecność insektów oraz nieświeża pościel i ręczniki. Te czynniki sprawiają, że hotel, czy pensjonat już nigdy nie będzie wybrany przez respondentów jako miejsce wypoczynku.

– Brudna lodówka, niedomyta zastawa stołowa i brudna, klejąca posadzka – z naszego badania wynika, że to najbardziej irytuje Polaków pod względem czystości. Na wygląd i czystość tych elementów wskazała ponad połowa ankietowanych. Lista wrażliwych na ocenę gości przedmiotów jest jednak dłuższa. Zauważamy jednocześnie, że u właścicieli obiektów wzrosła świadomość dotycząca odpowiedniego przygotowania się pod tym kątem na przyjęcie gości – mówi Wojciech Tomaszczyk.

Dezynfekcja

Choć czasy największych sanitarnych obostrzeń związanych z pandemią mamy już za sobą, to wielu Polaków zmieniło być może na zawsze postrzeganie higieny i związanego z nią bezpieczeństwa. Tylko niecałe 17% ankietowanych przyznaje, że nie zwraca uwagi na to, czy obiekt jest dezynfekowany. Dla 43% badanych ważne jest to, czy obiekt jest regularnie dezynfekowany, a dla 40% istotna jest obecność płynu do dezynfekcji.

Aspekt eko

Nie tylko czystość, ale i ekologia – 64% ankietowanych w badaniu Clinex zwraca uwagę na działania proekologiczne prowadzone przez osoby zarządzające obiektami wypoczynkowymi. Ponad połowa z nich podkreśliła, że stosowanie w obiekcie ekologicznych środków utrzymania czystości i prowadzenie innych działań wspierających środowisko naturalne, pozytywnie wpływa na ocenę obiektu. Coraz częściej spotykamy się z komunikatami dotyczącymi zielonej polityki – hotele informują o stosowaniu ekologicznych materiałów, przypominają o zużyciu wody – zachęcając tym gości do aktywnego wspierania takich działań. W wynikach badania widać już tego efekty.

– Od wielu lat obserwujemy rozwój branży HoReCa na polskim rynku i to, jak zmienia się zachowanie gości hoteli, pensjonatów i restauracji. Czystość była, jest i będzie tym czynnikiem, który wpływa na ocenę obiektu, ale nie tylko na ocenę, lecz przede wszystkim na samopoczucie, bezpieczeństwo i komfort wypoczywających – podkreśla Wojciech Tomaszczyk.