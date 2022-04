Jeszcze 2 lata temu ponad 80 proc. Polaków deklarowała w badaniu NFZ, że dba o zdrowie. Najnowsze dane pokazują jednak, że to nie do końca prawda, bo aż 43 proc. z nas bada się rzadziej niż jeden raz w roku. Wynik szokuje tym bardziej, jeśli porównamy go do tego, jak często Polacy odwiedzają warsztaty samochodowe.

Mimo deklaracji dbania o zdrowie, nawet połowa Polaków (43 proc.) sprawdza jego stan rzadziej niż jeden raz w roku, wykonując morfologię lub inne podstawowe badania krwi.

Dla porównania aż 83 proc. z nas oddaje auto do mechanika raz w roku, a nawet częściej.

81 proc. panów przynajmniej raz w roku sprawdza stan techniczny swojego pojazdu. Jednocześnie aż 1/10 mężczyzn deklaruje, że nigdy w życiu nie robił badań krwi.

W grupie osób, które badają sią regularnie przeważają kobiety. Ponad połowa (60 proc.) wykonuje podstawowe badania krwi raz w roku lub częściej.

Regularny przegląd zdrowia wykonują przede wszystkim osoby w wieku 55+. Aż 70 proc. z nich robi morfologię lub inne podstawowe badanie krwi min. jeden raz w roku.

Równie rzadko, jak badania krwi, wykonujemy inne badania sprawdzające stan zdrowia, np. badanie wzroku czy przegląd dentystyczny. Jeden raz w roku robi je 33 proc. Polaków, 2 razy w roku już tylko 12 proc.

Na pakiet badań krwi, sprawdzających stan zdrowie Polacy przeznaczają średnio 355 złotych.

W 2021 r. badania profilaktyczne, w tym morfologia krwi stanowiły blisko połowę (47 proc.) wszystkich badań zrealizowanych za pośrednictwem uPacjenta.

- Jeśli chodzi o badania profilaktyczne, wzorem do naśladowania w Europie są nasi zachodni sąsiedzi. Co drugi obywatel Niemiec zdaje sobie sprawę ze znaczenia badań profilaktycznych, szczególnie w kontekście takich chorób, jak rak. I choć z roku na rok rośnie liczba badań profilaktycznych uPacjenta względem innych badań krwi, Polacy nadal nie sprawdzają stanu swojego zdrowia tak często, jak powinni to robić, aby cieszyć się nim przez lata. A przecież morfologia to najprostszy i najszybszy sposób na sprawdzenie naszego stanu zdrowia. Jej regularne wykonywanie pozwala wykryć szereg nieprawidłowości w bardzo wczesnym stadium - podkreśla dr Jakub Chwiećko z uPacjenta

