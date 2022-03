Aż 89% respondentów badania uważa, że Polki dbają o siebie. Motywacją dla kobiet w tym obszarze jest przede wszystkim chęć posiadania dobrego samopoczucia, jak twierdzi 46% zapytanych i chęć podobania się innym, jak sądzi 28%.

Dbanie o zdrowie i urodę

Zdaniem 56% respondentów badania „Jak dbają o siebie Polki?” panie badają się profilaktycznie. Odmiennego zdania jest 44% zapytanych, według których Polki decydują się na badania tylko wtedy, gdy pojawiają się problemy ze zdrowiem. W kwestii zdrowego odżywiania i stosowanie diet, 59% respondentów uważa, że Polki nie stosują diet, z czego 31% podkreśla, że panie jednak jedzą zdrowe produkty. Zdaniem 28% brak stosowania diet wynika z życia w biegu i braku czasu. Przeciwstawne zdanie ma 29% respondentów, według których Polki korzystają z różnego rodzaju diet. W kwestii sposobów dbania o swoje zdrowie, regeneracji podczas snu i niwelowania stresu, zdania ankietowanych są mocno podzielone. Stres panie najczęściej zdaniem zapytanych redukują, oddając się lekturze i słuchaniu muzyki, spacerując, uprawiając sport, ale także chodząc na zajęcia taneczne i jogę. Nie potrafią się jednak wyciszyć, ale czują, że jest im to potrzebne – jak twierdzi 40% respondentów badania.

Według respondentów 40% Polek nie korzysta raczej z salonów beauty, skupiając się na domowej pielęgnacji. W opinii 23% zapytanych Polki odwiedzają salony piękności regularnie, a zdaniem 18% tylko wówczas gdy mają problemy ze skórą. W domowej pielęgnacji Polki stawiają przede wszystkim na zadbanie o twarz i szyję – 34% odpowiedzi, pielęgnują głównie ciało nakładając balsamy – 31% odpowiedzi, raz w tygodniu urządzają sobie domowe SPA i stosują maseczki oraz peelingi – 29% odpowiedzi. Tylko 6% respondentów uważa, że w domowej pielęgnacji Polki dbają o siebie kompleksowo, stosując kosmetyki i zabiegi na twarz oraz całe ciało.

Aktywność fizyczna i chęć uprawiania sportu

Co trzecia osoba biorąc udział w badaniu twierdzi, że Polki dbają o siebie i dlatego uprawiają sport. Na pytanie czy panie uprawiają sport regularnie? – 58% respondentów odpowiada twierdząco. Z tej grupy zapytanych 39% podkreśla, że Polki są świadome, jak ważny jest ruch jako podstawa zdrowia. Zdaniem 19% wynika to z faktu, że uprawianie sportu jest coraz bardziej modne. Według 22% Polki nie mają czasu na aktywność fizyczną, bo są zapracowane i zmęczone. Według co piątego respondenta uprawianie sportów jest dla kobiet w Polsce sposobem na obniżenie stresu.

Serwis Prezentmarzeń w ramach realizacji badania „Jak dbają o siebie Polki?” sprawdził także, jak wygląda u pań chęć do próbowania sportów ekstremalnych. Zdaniem 35% zapytanych Polki chętnie próbują sportów z adrenaliną za kierownicą sportowych samochodów, ale także w ramach jazdy „off road”. W opinii 28% zapytanych nie brakuje także Polek chętnych do próbowania sportów ekstremalnych w powietrzu, na przykład w formie skoku na bungee.

Sfera zawodowa

Zdaniem 48% respondentów Polki realizują się zawodowo i jest to dla nich ważny element życia. Według 21% realizacja w obszarze zawodowym jest domeną singielek. W opinii 19% badanych dla Polek wciąż najważniejsza jest rodzina, a według 12% zapytanych panie nie mają po prostu takich potrzeb w sferze zawodowej.

Relaks i rozrywki

Kobietom w Polsce nie jest łatwo wygospodarować czas wolny dla siebie. Według 37% jest to bardzo trudne, a zdaniem 28% jest to wykonalne sporadycznie. Polki starają się to jednak zmienić, jak twierdzi co piąty zapytany. Do ulubionych rozrywek Polek należą zdaniem anketowanych: rozrywki kreatywne w postaci kursów i warsztatów – 29% odpowiedzi, rozrywki relaksacyjne, jak na przykład joga czy wizyta w SPA – 28% odpowiedzi, rozrywki z nutą adrenaliny – 26% odpowiedzi oraz sportowe, jak basen czy siłownia – 17% odpowiedzi.

Jak pokazało badanie zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń, Polki obecnie w rozrywce głównie poszukują odstresowania – 37% odpowiedzi oraz możliwości aktywnego spędzenia czasu – 31% odpowiedzi. Zdaniem 24% ważna jest dobra zabawa. Tylko 8% Polek według badania stawia na pasywny relaks.

Badanie sondażowe "Jak dbają o siebie Polki?" zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń w formie ankiety online na próbie 1215 respondentów w lutym 2022 roku.