Polki najczęściej interpretują kobiecość jako konkretne cechy charakteru, a Polacy – jako określony wygląd. Najważniejszą kobietą w życiu pań jest matka, panowie zaś najliczniej wymieniają partnerki. Zdecydowana większość sądzi, że kobiety powinny być bardziej solidarne względem siebie. Raport marki kosmetycznej Nutridome przybliża nasze spojrzenie na współczesną kobiecość.

Reklama

Jakie są dzisiejsze Polki?

Ankietowane przypisują sobie przede wszystkim wrażliwość, opiekuńczość i pracowitość. Codziennie czas dla siebie ma tylko co druga. Najczęściej oglądają wtedy filmy i seriale, czytają książki i wykonują pielęgnacyjne rytuały. 64% kobiet jest zadowolonych z ilości czasu na swoje przyjemności. Co ciekawe, dokładnie tyle samo pań ocenia pozytywnie podział obowiązków domowych we własnym domu.

Większość Polek satysfakcjonuje ich życie osobiste (75%) i zawodowe (60%). Mimo to średnio połowie na co dzień towarzyszy presja. Wiąże się ona z pracą, byciem dobrą matką i partnerką, a nawet własnym wyglądem. Jak wynika z wcześniej przeprowadzonego badania, z kompleksami zmaga się aż 85% Polek.

Inne kobiety – wsparcie czy konkurencja?

Inspiracją dla badania był ruch siostrzeństwa, który skłania do tworzenia solidarnej wspólnoty i szukania podobieństw, a nie różnic między sobą. Okazuje się, że niemal połowa Polek często porównuje się z innymi kobietami. Mimo to najwięcej pań ma neutralne nastawienie do spotykanych przedstawicielek płci żeńskiej. Rywalki widzi w nich tylko 15% respondentek. Pozostałe 40% traktuje inne kobiety jak sojuszniczki.

Reklama

Równość płci, ale nie we wszystkim

Większość (77%) Polek jest zdania, że kobiety powinny posiadać swoją silniejszą reprezentację w mediach, sporcie czy na wysokich stanowiskach. Tylko 59% uważa, że przysługują im takie same prawa, a jedynie 36%, że mają tyle samo obowiązków co mężczyźni. Nie jesteśmy jednak chętne, by zaczynać zmianę od języka. Jedynie co piąta Polka deklaruje stosowanie feminatywów, czyli takich słów jak gościni czy naukowczyni.

Męska perspektywa

Polacy oceniają sytuację kobiet lepiej niż Polki. Zdecydowana większość jest zdania, że kobiety mają takie same prawa co mężczyźni. Jedynie połowa widzi potrzebę mocniejszej reprezentacji kobiet w życiu publicznym. Panowie znacznie częściej niż panie są też wierni tradycji. Dwie trzecie badanych Polaków uważa, że niektóre rzeczy, takie jak makijaż czy dbanie o dom, powinny pozostać kobiece. Nieco mniej (64%) mężczyzn sądzi, że istnieją zachowania, które nie przystoją kobietom. Mowa o przeklinaniu, nadużywaniu alkoholu czy bałaganieniu. Z takim podejściem zgadza się mniejszość kobiet.

O badaniu

Anonimową ankietę wypełniło 1057 osób, których większość (59%) stanowiły kobiety. Kwestionariusz zawierał pytania otwarte oraz zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru. Badanie przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2021 roku.