Badanie prezentujące preferencje pracowników dotyczące modelu pracy pokazało, że wpływ na chęć pracy w biurze ma staż pracownika. Połowa osób pracujących w biurach powyżej 10 lat, biorących udział w badaniu, woli biuro niż home office. W przypadku pracowników ze stażem do 3 lat i od 3 do 10 lat wyniki wyglądają już inaczej - tylko 1/3 ankietowanych jest za pracą w biurze. Spośród wszystkich respondentów bez podziału na wiek, staż pracy i płeć na pytanie „Czy obecnie brakuje Ci atmosfery biura?”, twierdząco odpowiedziało 36% ankietowanych. Z tej grupy 17% aktualnie pracuje zdalnie i chce wrócić do biura, a 19% pracuje hybrydowo i chciałoby spędzać w biurze więcej czasu.

Reklama

Co drugi pracownik biorący udział w badaniu, zapytany dlaczego lubi pracować w biurze, wskazał na pierwszym miejscu aspekt społeczny tego modelu pracy. Wśród najważniejszych zalet wymienianych przez respondentów znalazła się: atmosfera, którą tworzą ludzie w biurze, spotkania integracyjne, spotkania przy kawie i wspólne posiłki, czyli elementy, których wciąż brakuje im na home office. Respondenci docenili również infrastrukturę i funkcjonalność, jaką daje biuro np. dostęp do sprzętu, jak większy monitor czy szybszy internet, dostępność sal konferencyjnych oraz dobrze zaaranżowaną przestrzeń biurową. Na trzecim miejscu znalazły się różne benefity biurowe, jak owoce czy inne zdrowe przekąski zapewnianie przez pracodawcę, stacjonarne eventy i szkolenia.

Na pytanie, dlaczego nie lubimy pracować w biurze, najwięcej osób odpowiadało: uciążliwy dojazd, brak parkingu czy korki – łącznie 54% odpowiedzi. Niechęć wzbudza również poczucie bycia kontrolowanym lub nielubianym, a także dodatkowe obowiązki gdy jesteśmy w biurze. Niektóre firmy nadal nie posiadają również właściwej przestrzeni do spożywania posiłków, klimatyzacji i innych udogodnień zwiększających komfort pracy w obszarze ergonomii i aranżacji biur - 16% odpowiedzi.

Jako największą motywację, aby powrócić do pracy biurowej, respondenci badania wskazywali przyjazną atmosferę oraz możliwość wymiany doświadczeń w trakcie bezpośrednich spotkań. Coraz więcej pracodawców, co potwierdzają realizowane badania zauważa, że praca zdalna bez rzeczywistego kontaktu z biurem odbija się na komunikatywności i kreatywności pracowników oraz ich jakości pracy. Dlatego firmy dostrzegają ten problem i aranżują dla pracowników różne formy integracji, dostrzegając siłę społecznego aspektu pracy.

Dla co drugiego zapytanego Polaka najważniejszym czynnikiem, który skłania do przebywania w biurze, są ludzie. Przyjazna atmosfera, możliwość spotkań czy wspólne posiłki to jest to czego brakuje nam najbardziej na home office. Coraz więcej pracodawców dostrzega jak ważny jest aspekt społeczny pracy, bez którego niemożliwa jest efektywna współpraca i realizacja celów biznesowych organizacji, dlatego przybywa pomysłów na wsparcie dobrostanu fizycznego i psychicznego pracowników.

Badanie „Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują polscy pracownicy” zostało zrealizowane w formie ankiety przez firmę Dailyfruits na próbie 500 pracowników.