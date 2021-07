To kolejny powód do tego, by być aktywnym.

To, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i wygląd, wiadomo od dawna. Reklama Według nowych badań regularne ćwiczenia mają też pozytywny wpływ na pracę naszego mózgu. Okazuje się, że aktywność fizyczna usprawnia procesy myślowe, poprawia stan zdrowia psychicznego oraz rozwija hipokamp odpowiedziany za zdolności poznawcze.