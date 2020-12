Losy Geri Halliwell to dowód na to, że motywację do zmian można odnajdywać wszędzie.

Geri Halliwell opowiedziała o swojej walce z bulimią. Gwiazda Spice Girls zmagała się z chorobą kilkanaście lat temu. Przyznała, że w wyleczeniu pomogło jej macierzyństwo. Chciała być w dobrych relacjach z jedzeniem, aby dawać właściwy przykład swojej córce. Reklama „Nie chcę, żeby była jak ja, gdy dorastałam, czyli ciągle na diecie, bez żadnych zainteresowań” - wyznała. Artystka jest dziś mamą 14-letniej Bluebell oraz 3-letniego Montague.