– Codziennie zmagam się z problemem mojej wagi. Po prostu nie mam czasu o siebie zadbać. Czas, który mogłabym spędzić na siłowni, wolę poświęcić na sen albo odpoczynek. Najczęściej jednak przebywam w domu z córeczkami – mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Paula Tumala.

Jakiś czas temu modelka na swoim Instagramie opublikowała post, w którym zwróciła się do swoich obserwatorek. Szczerze opowiedziała w nim, jak jej ciało zmieniło się w czasie ciąży i po porodzie. Tłumaczy, że zdecydowała się na takie wyznanie, ponieważ wie, że wiele kobiet czuje dokładnie to samo. Poczucie wspólnoty jest dla niej bardzo ważne.

– Dodałam to zdjęcie, bo mam mnóstwo koleżanek, które też są młodymi mamami i mają ten sam problem. Pomimo tego, że są spełnione jako kobiety, mają najwspanialsze dzieci, to jednak źle czują się same ze sobą. Postanowiłam poruszyć ten problem i pokazać, że tuż po porodzie nie wygląda się jak z siłowni. Niedoskonałości bardzo często zostają – tłumaczy.

Mimo trudności Paula Tumala stara się nie przejmować dodatkowymi kilogramami. Tłumaczy, że gdy została mamą, jej priorytety znacznie się zmieniły. Obecnie najważniejszy jest dla niej dom oraz dobro najbliższych.

– Źle się ze sobą czuję i głośno o tym mówię. Moje ciało zupełnie inaczej wygląda po ciąży. Natomiast chciałabym, aby kobiety zaakceptowały siebie, bo ja pomimo tego, że chciałabym wyglądać inaczej, staram się nie myśleć o tym. Bardziej przejmuję się tym, aby moje córeczki były zdrowe, szczęśliwe i uśmiechnięte – zaznacza.

Paula Tumala cierpi na chorobę Hashimoto, czyli przewlekłe zapalenie tarczycy. Jest to obecnie jedna z najczęściej diagnozowanych chorób autoimmunologicznych. Zmaga się z nią wiele kobiet. Jej objawy mogą być różne. Do najpowszechniejszych jednak zalicza się: przewlekłe zmęczenie, zmienność nastrojów, napady zimna, wypadanie włosów, nadmierną utratę wagi lub tycie niezwiązane ze zmianą trybu życia. Choroba może powodować również trudności z zajściem w ciąże. Modelka zaznacza jednak, że nie jest to niemożliwe – ona sama jest najlepszym przykładem. W przyszłości chciałaby dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

– Jeżeli chodzi o modeling, uważam, że mój czas się skończył. Natomiast chciałabym wspierać kobiety w okresie ciąży. Zanim zostałam mamą, prowadziłam warsztaty dotyczące tego, jak żyć z Hashimoto. Myślę, że mogłabym powrócić do tematu i mówić o tym, że z chorobą także można zajść w ciążę, potrzeba tylko dobrego specjalisty i odpowiedniej suplementacji – tłumaczy.