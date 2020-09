Kampania marki Patrizia Aryton na ten sezon jest drugą odsłoną projektu „Jesteś idealna, kiedy jesteś sobą”. Jej bohaterki to kobiety pewne siebie, odpowiedzialne i świadome swoich wyborów, spełniające się w życiu codziennym oraz biznesowym, przemierzające świat według swoich zasad. Po 30 latach na rynku mody marka nieprzypadkowo rezygnuje z regularnych sesji z modelkami na rzecz interesujących osobowości. Mobilizują one do działania, akceptują siebie w stu procentach, pokazują jak w dzisiejszych czasach spełnić się i żyć w zgodzie ze sobą i swoim logicznym światopoglądem - w tym sezonie Patrizia Aryton rezygnuje z naturalnych futer i futrzanych dodatków.

