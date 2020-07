Buty, jak każdy inny element ubioru, są ważnym elementem naszego wizerunku. A ten, możemy zmieniać w zależności od potrzeb. Możemy wystroić się na elegancko lub wskoczyć w sportowe ciuchy. Możemy gustować w unikalnych perełkach z lumpeksu lub śledzić światowe trendy i wydawać krocie na ubrania od topowych projektantów. Badania dowodzą, że obcy ludzie potrafią ocenić nas jedynie po butach. Zaskakujące, prawda? Do takich wniosków doszli naukowcy z University of Kansas i Wellesley College.

Co mówią o nas buty?

W badaniu studentów, opublikowanym w Journal of Research in Personality, autorzy stwierdzili, że ludzie mogą poprawnie odgadnąć wiek, płeć i dochód nieznajomego, patrząc na ich buty. Nie jest to żadna niespodzianka, biorąc pod uwagę, że styl buta lub jego designerski wygląd może być wskazówką. Ale naukowcy odkryli również, że ludzie mogą dokładnie ocenić poziom lęku lub przywiązania innej osoby na podstawie i wyboru butów!

Na potrzeby badania naukowcy poprosili 63 studentów University of Kansas o przyjrzenie się przedstawionym przez 208 innych studentów zdjęciom butów, które nosili najczęściej. Studenci, którzy wysłali te zdjęcia, wypełniali różne internetowe testy osobowości. Ankietowani zostali następnie poproszeni o ocenę właścicieli na podstawie osobowości, stylu przywiązania, czy byli ekstrawertyczni czy introwertyczni, politycznie liberalni czy konserwatywni, a także musieli ocenić takie wskaźniki jak wiek, płeć i dochód rodziny.

Po zapoznaniu się z różnorodnością butów, klapek, sznurowanych butów, mokasynów, sandałów i trampek noszonych przez innych ludzi - trzeba przyznać, że była to ograniczona i w dużej mierze jednorodna próbka - uczestnicy badania z największym powodzeniem odgadli wiek, płeć i dochody osób noszących. Potem mogli najdokładniej odgadnąć styl przywiązania: ludzie lękliwi częściej nosili nowe lub dobrze utrzymane buty, być może dlatego, że martwią się wyglądem i tym, co myślą o nich inni ludzie - sugerują autorzy.

To jednak nie wszystko!

Praktyczne i funkcjonalne buty na ogół należą do sympatycznych ludzi, botki pasują do bardziej agresywnych osobowości, niewygodne buty noszone były przez spokojne osobowości. Jednak obcy nie mogli zdobyć wielu z tych informacji, patrząc tylko na obuwie. Na przykład nie potrafili przewidzieć ekstrawersji innych, sumienności, otwartości na doświadczenia lub skłonności politycznych.

Buty przekazują drobną, ale użyteczną porcję informacji o ich użytkownikach. Obuwie teoretycznie służy praktycznemu celowi, ale mogą także być niewerbalnymi wskazówkami z symbolicznym przekazem. Ludzie zwykle zwracają uwagę na buty, które noszą inni i oni sami.

Wyraź siebie… obuwiem!

Chociaż każdego dnia, dzięki odpowiedniej stylizacji, możemy być kimś innym, w naszych szafach tak czy siak będą przeważać ubrania, buty i akcesoria, w których czujemy się najlepiej. I które doskonale opisują nasz charakter, pasje i styl życia. Aby to udowodnić, przygotowaliśmy (z przymrużeniem oka!) krótki przewodnik po typach osób na podstawie ulubionego obuwia.

Szpilki

Jeśli lubisz nosić szpilki na co dzień, nawet jeśli twoja praca nie wymaga formalnego ubioru, to z pewnością zależy ci na kobiecym wdzięku. Szpilki są eleganckie, ale odzwierciedlają także pewność siebie i chęć podejmowania ryzyka w życiu.

Koturny

Te oczywiście dodają wzrostu, ale bez dyskomfortu związanego ze szpilkami. Są mocne, a gruba podstawa podnosi tułów. Kliny i platformy mają odrobinę stylu retro, będącego mieszanką figlarności i wyrazistego stylu. Chcesz pokazać swoją pewność siebie i zwrócić uwagę na obuwie, ale jednak zależy ci również na wygodzie lub po prostu… czujesz się niepewnie na szpilkach.

Balerinki

Wybór tych wygodnych, monochromatycznych butów sugeruje, że jesteś miłą i ugruntowaną osobą. Dla ciebie wygoda jest ważniejsza niż wyrażanie stylu. Chodzi o to, aby być dziewczęcą, a jednocześnie skromną.

Japonki

Symbol lata, wakacji i beztroski. Nawet najdroższe klapki będą opowiadać o wakacyjnym klimacie, choć wówczas luksusowym. Jeśli nosisz klapki poza urlopem, możesz być postrzegana jako osoba, która nie traktuje poważnie rzeczy w życiu.

Trampki

To obuwie wybierają osoby, które cenią sobie luz i swobodę. Są otwarte i ciekawe tego, co przyniesie los. Nawet jeśli trampki zakładają do oficjalnego, lekko eleganckiego stroju, nie wyrażają w ten sposób dezaprobaty, a raczej gotowość do działania.

Buty z limitowanej edycji

Uwielbiasz nosić sneakersy z limitowanej edycji lub buty, na które musisz wydać całą swoją pensję? Cóż, jesteś nie tylko świadoma najnowszych trendów, ale także nie masz nic przeciwko pokazaniu światu, że na coś cię stać lub masz w sobie tyle determinacji, by wydać krocie na coś, co wiele dla ciebie znaczy. To wcale nie musi być oznaka próżności, serio!

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Tadam.