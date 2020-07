Guru makijażu opowiedziała o swoim największym zawodowym wyzwaniu.

To był mój pierwszy makijaż na znanej osobie, którą kojarzyłam z telewizji. To był 2011 rok i była to Madzia Szejbal, która wychodziła wręczać nagrodę na Eska Music Awards. Też się stresowałam, jak jechałam malować Maję Sablewską - powiedziała.