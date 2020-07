O co dokładnie chodzi? O wypowiedź scenarzystki, która padła w rozmowie z Wirtualną Polską. Łepkowska powiedziała, że jej zdaniem nie końca doprasowany wygląd Małgorzaty Trzaskowskiej z niedzielnego wieczoru wyborczego mógł nie podobać się większości społeczeństwa.

"Myślę, że wiele osób oglądając ją, pomyślało: "Kurczę, no zaraz, no ona się nawet nie uczesała dokładnie, te włosy niespięte. Jak ona wygląda? Nie no, my potrzebujemy kogoś takiego eleganckiego jak prezydentowa Dudowa" - stwierdziła Łepkowska.

Dodała też, że wielu ludziom prezencja pierwszej damy zapewne kojarzy się z "głową od fryzjera" i właśnie takim wizerunkiem, jaki kreuje Agata Duda. Scenarzystka powiedziała, że Małgorzata Trzaskowska na wieczorze wyborczym wyglądała tak samo jak na spotkaniach, które odbywała podczas kampanii, a tak nie powinno być. Wspomniała o balerinkach i t-shirtach, które z jakiegoś powodu uznała wręcz za symbol rozpoznawczy Trzaskowskiej. Choć w niedzielny wieczór pani Małgorzata nie miała na sobie tych elementów garderoby, zdaniem Łepkowskiej, wyglądała zbyt swobodnie i casualowo, a jej fryzura była przysłowiowym gwoździem do trumny.

Oczywiście zaraz po tym, jak te słowa trafiły do Sieci, pojawiły się komentarze na ten temat. W sprawie wypowiadali się głównie anonimowi internauci, ale dziś głos zabrała znana specjalistka ds. wizerunku Dorota Wróblewska. W poście opublikowanym na Facebooku napisała:

To prawda, nie widzimy przebrania i weselnej fryzurki. Na szczęście. Lekka, naturalna, swobodna fryzura.Stylizacja bez zadęcia i wielkich starań. Widać jest zmęczenie, napięcie i stres, który w tym przypadku jest naturalnym stanem. Osobiście wolę więcej naturalności niż fryzurę na pokaz z unoszącym się w powietrzu lakierem do włosów..."

W dalszej części postu ekspertka dodała, że woli skromność, która jest prawdziwa i widać, że nie pracował nad nią sztab speców. Nie zabrakło też bezpośredniego prztyczka pod adresem Łepkowskiej.

Małgorzata Trzaskowska nie gra w serialu. W tym przypadku nie gra roli modnisi, która ma przypodobać się światu - napisała Wróblewska.

Z którą panią się zgadzacie?