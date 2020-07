Zdjęcie, a właściwie nawet dwa zdjęcia, o których mowa, pojawiły się w Sieci dziś rano. Nie towarzyszył im żaden dłuższy opis, a jedynie hasztag #ŚwiatowyDzieńPocałunku i stosowna emotikona. Na fotografiach widać szczęśliwych Agatę i Andrzeja Dudów, siedzących na tle fontanny. Na jednym zdjęciu państwo Dudowie radośnie się śmieją. Na drugim - wymieniają pocałunek. Całus, który sobie dają, nie jest obsceniczny, ani nawet szczególnie intymny. Ot, zwykły buziak.

Reklama

Mimo to ujęcie nie spodobało się komentującym post. Polubiło go wprawdzie ponad 600 osób, ale wśród 24 komentarzy do niego większość była negatywna - niektóre nawet bardzo. Pojawiły się deklaracje chęci pozbycia się prezydenta z pałacu, hasztag #obrońcapedofilów, a przede wszystkim nawiązania do niestosowności tego rodzaju publikacji w kontekście odbierania członkom społeczności LGBT prawa do publicznego okazywania sobie uczuć. Jedna z użytkowniczek serwisu zapytała "I po co tak się obnosić ze swoją orientacją". Ktoś inny zapytał "czy para jednopłciowa tez może sobie zrobić takie zdjęcie i wstawić na Instagram, czy będzie to "promocja homoseksualizmu i seksualizacja dzieci"?"

Myślicie, że faktycznie to zdjęcie było niestosowne...?