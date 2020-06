Czy możesz powiedzieć, że dzięki kwarantannie masz więcej czasu dla swojej rodziny?

Reklama

Czasami, bo kiedy mama się uczy do egzaminu, a tata pracuje, to nie chcę im przeszkadzać, ale w na przykład w niedzielę mamy dla siebie czas, to gramy w gry planszowe i jest super!

Czy kwarantanna sprawiła, że w twoim domu jest więcej kłótni?

Tak szczególnie kiedy chodzi o sprzątanie, ale wiadomo kiedyś się pogodzić trzeba, dlatego po 10 minutach godzę się z mamą lub tatą.

Czy podczas kwarantanny masz jakiś kontakt ze swoimi dziadkami?

Tak praktycznie codziennie dzwonię na wideo do jednych i do drugich dziadków.

Jak kwarantanna wpłynęła na wasze relacje w najbliższej rodzinnie?

Trochę bardziej się do siebie zbliżyliśmy, poznaliśmy cechy, o których przez dziesięć lat nie mieliśmy pojęcia.

Czy podczas kwarantanny zrobiłeś coś z najbliższymi na co wcześniej nie mieliście czasu?

Tak zrobiliśmy mini remont w ogrodzie, na który przez te dziesięć lat nie mieliśmy czasu.

Jakie rzeczy robisz z rodziną w waszym wolnym czasie w domu?

Sprzątamy cały dom, również strych i oczywiście robimy przegląd szafy, bo w garderobie mamy ogrom ciuchów, póki co mamy trzy duże wory ciuchów .

Reklama

Czy pomagasz rodzicom w domu? Jeśli tak, to jak?

Jasne, że pomagam rodzicom, nie wiem co by beze mnie zrobili, przynajmniej tak mówi moja mama. Jak pomagam? Czasami gotuję, odkurzam, śpiewam … mama mówi, że jak jej śpiewam to już jej weselej.

Z kim z rodziny spędzasz najwięcej czasu podczas kwarantanny?

Chyba najwięcej czasu spędzam z mamą, bo nie musi tyle jeździć do biura tak jak tata.

Czy relacje z rodziną są dla ciebie ważne?

Jasne, że są ważne, fajna relacja z rodziną to dla mnie podstawa.

Czy przyrządzaliście wspólnie jakieś danie?

Tak, z mamą ostatnio ugotowałyśmy pierogi ruskie, a z tatą zupę pomidorową.

Co zmieniło się w waszym domu ze względu na pandemię?

No na pewno jest więcej zamieszania, bo tata ma duży kryzys w pracy, a moja mama ma za nie cały miesiąc egzamin, więc dlatego nie ma dla mnie czasu.

Czy rozmawiasz z rodzicami/rodzeństwem o sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie?

Oczywiście z rodzicami prawie cały czas dyskutujemy o tym kiedy będzie odmrażana gospodarka i o tym, ile jest przypadków z COWID-19.

Czy możesz powiedzieć, że ze względu na dużą ilość czasu spędzanego ze swoją rodziną podczas kwarantanny zbliżycie się do siebie?

Jasne i to jak.

Jakie macie z rodziną rozwiązania na nudne wieczory w domu?

Na naszej ulicy to norma, robimy potańcówkę on-line, albo jak ktoś nie ma czasu, to ja z rodzicami robimy imprezę bez słodyczy.

Jakie jest twoje ulubione zajęcie podczas kwarantanny?

Podczas tego czasu piszę książkę, rysuję czytam i gram w gry planszowe.

Czy rodzinna pomaga ci podczas twojej nauki zdalnej?

Kiedy ma czas, to oczywiście. Moja rodzina jest zawsze otwarta.

Jak radzicie sobie z dużą ilością pracy w domu? Czy dzielicie się obowiązkami?

Jasne, jak byśmy nie dzielili się obowiązkami, to dawno już nasz dom byłby tak brudny że ja nie wiem.

Czy masz podobne zainteresowania do członków twojej rodziny? Jeśli tak to jak możecie to wspólnie wykorzystać?

Raczej nie mamy wspólnej pasji, ale czasami sobie ulegamy.

Czy masz jakieś ulubione wspomnienie z rodziną podczas kwarantanny?

Tak, kiedy moja mama miała urodziny to przez przypadek zrzuciła swój własny tort urodzinowy na podłogę i potem było wszystko na mnie.

Czy masz wrażenie, że dzięki kwarantannie dowiedziałeś/łaś się kilku nowych rzeczy o członkach twojej rodziny?

Tak, na przykład, że moja mama tak świetnie gotuje fasolkę po bretońsku.

Rysunki wykonali: Gaja Czerwińska 9,5 lat, Ola Peranowska 10 lat, Werka Chądzyńska 8 lat