Choć dystans społeczny ograniczył naszą aktywność w wielu dziedzinach życia, to w mniejszym stopniu dotyczy to uprawiania samomiłości. Okazuje się, że masturbacja jest jednym z najbardziej zalecanych praktyk w czasie kwarantanny, a to za sprawą swoich licznych zalet: obniża stres, wzmacnia układ odpornościowy i poprawia nastrój.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co Polki myślą o masturbacji, ZaadoptujFaceta przeprowadziło badanie na ponad 700 kobietach, z którego wynika, że 79% respondentek uważa masturbację za całkowicie normalną i naturalną potrzebę, a 41% z nich robi to często. Reklama Kreatywne i wyzwolone? Z badań wynika również, że podczas kwarantanny 74% kobiet masturbowało się dwa razy częściej. Polki zostały zapytane również o to, co jest inspiruje. Tutaj zdania były podzielone: 48% ankietowanych odwołuje się do wyobraźni i muzyki, podczas gdy pozostałe 52% pobudza pornografia. Jednocześnie badane zgodnie przyznają, że masturbacja niezmiennie pozostaje w Polsce tematem tabu. Dzieje się tak ze względu na stereotypowe wzorce, jakie niesie ze sobą patriarchalne społeczeństwo, a tym samym generowane przez nie uprzedzenia. Dlatego 22% czuje się niekomfortowo podczas rozmowy o masturbacji, a 47% nigdy nie poruszyło tego tematu ze swoimi przyjaciółmi, nawet jeśli wszyscy ją praktykują. Żegnajcie uprzedzenia - Historycznie rzecz ujmując, kobiety zostały wychowane, aby zadowalać innych, być miłymi, a nawet robić to, czego chcą inni ludzie. To jeden z powodów, dla których czasami trudno jest im szukać własnej przyjemności - wyjaśnia badaczka Juliet Richters, która w swoich badaniach stara się dowiedzieć, dlaczego kobiety masturbują się rzadziej niż mężczyźni, mimo, że doznawana przyjemność jest taka sama w przypadku obu płci. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że społeczeństwo posuwa się naprzód, a wraz z jego rozwojem stereotypy się rozpadają. "Dziś kobiety są coraz bardziej świadome własnej satysfakcji. Nie chodzi już tylko o to, aby zadowolić drugą osobę, mamy własne oczekiwania i pragnienia" - wyjaśnia Rocio Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta. Dlatego też nie warto zbytnio się nad tym zastanawiać: najwyższy czas na poznanie własnego ciała i pozbycie się historycznych uprzedzeń.