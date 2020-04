Była gwiazda, a obecnie właścicielka marki domu mody boryka się z kolejnymi problemami. Pozwała ją jedna z krawcowych.

Reklama

Twierdzi, że pracowała po 15 h przez 7 dni w trakcie Tygodnia Mody. Spowodowało to u niej uraz nadgarstków. Do odzyskania sprawności potrzebna była operacja. Mimo to Kristina Kubiliene nadal nie może pracować.

Adwokaci zarzucają Victorii, że nie zapobiegła tej sytuacji, pozwalając na tak długie godziny pracy.