Syn Magdy Gessler tłumaczy, że prywatnie jest ona bardzo ciepłą, czułą i opiekuńczą osobą. Ponadto posiada wiedzę na temat dawnych przepisów leczniczych, które poprawiają odporność i pomagają pozbyć się różnych dolegliwości zdrowotnych. W konsekwencji, gdy Tadeusz Müller choruje, w pierwszej kolejności zwraca się po pomoc właśnie do swojej mamy. Restauratorka zawsze chętnie doradza i tłumaczy, co zrobić, by pozbyć się niechcianych objawów.

Müller zdradza, że tego, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, Magda Gessler nauczyła się od swojej mamy. To właśnie ona w przeszłości najczęściej udzielała całej rodzinie wskazówek związanych ze zdrowiem. Intuicję i talent odziedziczyła po niej restauratorka. Obecnie to właśnie ona jest głównym źródłem porad medycznych. Reklama – Mama zawsze służy poradami zdrowotnymi i rozwiązuje wszystkie problemy. Kiedyś to babcia doradzała nam, co zrobić, gdy boli ząb albo ma się wrzody. Teraz mama przejęła tę funkcję. Zawsze wszystko wie, jest w stanie doradzić i człowiek natychmiast zdrowieje – mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Tadeusz Müller. Magda Gessler medyczne specyfiki wykonuje głównie z naturalnych produktów. Wykorzystuje ich prozdrowotne właściwości i miesza w odpowiednich proporcjach. Przepisy zna na pamięć – w razie potrzeby dzieli się nimi z bliskimi i osobami, które tego potrzebują. – Mama zna różne domowe sposoby na przezwyciężenie chorób. Ma także wiedzę na temat lekarstw. Zna zastosowanie różnych ziół i naparów. Wykorzystuje receptury babci. Robi na przykład syrop z cebuli – to wszystko jest w jej głowie – tłumaczy jej syn.