Czy lubisz pracę na home office?

Ponad połowa ankietowanych (56%) wskazuje, że lubi pracę zdalną. 17% deklaruje, że nie lubi tego trybu, a 19% twierdzi, że może się polubić z tym stanem. Natomiast 8% badanych wykazuje inne przyczyny, przez które ten stan jest dla nich niekorzystny. A należą do nich m.in.:

niemożność skonsultowania się ze współpracownikami

brak kontroli nad czasem pracy

brak wizji końca tego stanu.

Raport wskazuje także, za co Polacy lubią pracę zdalną. A w tej puli odpowiedzi znalazły się m.in. cisza i spokój, komfort pracy, brak czasochłonnych dojazdów czy mniejszy stres związany z wykonywaniem codziennych obowiązków. Głosy przeciwko pracy na home office mówią o braku codziennej integracji w miejscu pracy, szybkim reagowaniu na pojawiające się tematy czy temacie związanym z brakiem motywacji do ubrania się w coś innego, niż tylko wygodny dres.

Moja przestrzeń do pracy

Home office, jak sama nazwa wskazuje, czyni z naszej domowej przestrzeni biuro. A już od samych pracujących zależy, jak je sobie urządzą. W sieci pojawiło się wiele zdjęć pokazujących pracę na deskach do prasowania, czy przeprowadzkowych kartonach. Na pytanie, gdzie najchętniej pracujesz, ankietowani w zdecydowanej większości 44% odpowiedzieli, że przy biurku. 25% świetnie czuje się także przy stole w kuchni, a 14% spędza zarządza projektami z poziomu kanapy. Tylko 11% postanawia zostać w tym czasie w łóżku, a 4% w salonie. Natomiast 6% badanych wskazuje swoje zindywidualizowane miejsca pracy.

Ale przestrzeń, to nie tylko pomieszczenie w domu. W jej ramach mieści się też to, co Polacy najchętniej zakładają na siebie podczas home office. Zdecydowana większość badanych wskazała, że w tym czasie noszą wygodny dres. Ich jednogłośność jest bezsprzeczna - tak twierdzi 66%! Wygląda na to, że świetnie wpisują się w styl homfy casual 15% woli casual - łącząc t-shirt z jeansami, a 6% przyznaje się, że nie wychodzi z piżamy (zapewne to ci, którzy powyżej wskazali pracę z łóżka ;)). Natomiast 5% badanych deklaruje, że nadal ubiera to samo, co na co dzień do pracy w biurze.

W sieci: w trakcie ale i po pracy

Choć czas pracy Polacy spędzają w sieci, to także po jej zakończeniu zostają chętnie w środowisku online, do którego obecnie przeniosło się całe życie. W tym także zakupy. 58% badanych deklaruje, że aktywnie kupuje produkty online. 34% pytanych stanowczo stwierdza, że nie interesuje ich ten temat. Natomiast 8% kupuje w tym czasie online, tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. A decydując się na shopping, użytkownicy wybierają najchętniej sklepy własne marek i producentów (33%) oraz platformy multibrandów (domodi.pl - 17%). W trakcie szukania inspiracji wykorzystują także newslettery (17%), social media (15%), portale i serwisy tematyczne (3%). Natomiast 15% badanych korzysta z indywidualnych rozwiązań jak np. polecenia znajomych czy zagraniczne platformy sprzedażowe.

W dobie obecnych wydarzeń zakupy w sieci powodują wiele obaw. O nich także mówi badanie. Choć gros ankietowanych, bo 60%, stwierdziło, że nie widzi obaw, to w grupie 40% pojawiły się obiekcje. Z czym były związane? Najczęściej użytkownicy obawiają się opóźnień związanych z dostarczeniem towarów. Na drugim miejscu znajduje się niedopasowanie rozmiaru i przymus zwrotu, a na trzecim - kontakt z kurierem.

W online’owej ankiecie, przeprowadzonej w dniach 17-20.03.2020, wzięło udział 250 respondentów z Polski (n=250). Z tego, 86% stanowiły kobiety, a 14% - mężczyźni. Wśród grup wiekowych dominowały osoby w przedziale 25-34 - 51%, a na drugim miejscu - 35-44 z wynikiem 16%.