Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu potu? Fakty o poceniu, dezodorantach i plamach pod pachami

Dlaczego jedni pocą się bardziej niż inni

Nie każdy organizm reaguje w taki sam sposób. Ilość wydzielanego potu zależy od wielu czynników - genów, płci, aktywności fizycznej, temperatury otoczenia oraz poziomu hormonów. Osoby regularnie uprawiające sport zazwyczaj zaczynają pocić się szybciej i bardziej intensywnie. To oznacza, że ich organizm sprawniej uruchamia mechanizm chłodzenia. Mężczyźni przeciętnie wydzielają więcej potu niż kobiety, jednak nie jest to regułą. Również wiele kobiet zmaga się z nadmiernym poceniem i intensywnym zapachem ciała. Duże znaczenie ma także stres. To właśnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu czy ważnego spotkania pod pachami często pojawiają się mokre plamy, nawet jeśli temperatura nie jest wysoka.

Zapach potu - dlaczego się zmienia i kiedy staje się nieprzyjemny

Wbrew powszechnej opinii świeży pot praktycznie nie ma zapachu. Pot wydzielany podczas wysiłku fizycznego składa się niemal w całości z wody oraz niewielkiej ilości soli. Za charakterystyczny zapach potu odpowiadają bakterie znajdujące się na skórze. Rozkładają one wydzielinę gruczołów potowych, szczególnie tych znajdujących się pod pachami. W wyniku tego procesu powstają związki odpowiedzialne za nieprzyjemną woń. Na intensywność zapachu wpływa również dieta. Produkty takie jak czosnek czy cebula mogą sprawić, że pot stanie się bardziej wyczuwalny.

Co wybrać: dezodorant czy antyperspirant, roll-on czy spray

To pytanie pojawia się bardzo często, choć wiele osób nadal używa obu nazw zamiennie. Dezodorant nie ogranicza wydzielania potu. Jego zadaniem jest neutralizowanie nieprzyjemnego zapachu oraz zahamowanie rozwoju bakterii odpowiedzialnych za jego powstawanie. Organizm poci się więc tak samo jak wcześniej. Antyperspirant działa inaczej. Oprócz ochrony przed zapachem zmniejsza również ilość wydzielanego potu. Zawarte w nim sole glinu czasowo ograniczają aktywność gruczołów potowych, dzięki czemu pod pachami pozostaje sucho przez dłuższy czas. Wybór między tymi produktami zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb. Osoby zmagające się z nadmiernym poceniem zwykle lepiej oceniają skuteczność antyperspirantów.

Roll-on tworzy na skórze delikatną warstwę ochronną i stopniowo uwalnia zapach. Zwykle jest bardziej wydajny, choć potrzebuje nieco więcej czasu na wyschnięcie. Spray szybko odparowuje i od razu daje uczucie świeżości. Zapach jest bardziej intensywny, ponieważ perfumy rozpraszają się również w powietrzu. To właśnie dlatego wiele osób ma wrażenie, że spray działa mocniej, choć jego skuteczność nie musi być większa.

Skąd się biorą i jak usunąć z koszulek żółte plamy z potu

Żółte plamy to problem, z którym spotkał się niemal każdy. Wbrew obiegowej opinii za żółte przebarwienia nie odpowiada wyłącznie pot. Najczęściej powstają one w wyniku reakcji soli glinu zawartych w antyperspirantach z naturalnym sebum oraz potem. Z czasem tworzy się trudny do usunięcia osad, szczególnie widoczny na białych ubraniach. Znacznie łatwiej usunąć białe ślady dezodorantu. Wystarczy nie nakładać zbyt dużej ilości kosmetyku, odczekać chwilę przed założeniem ubrania i unikać pocierania materiału o pachy.

Całkowite usunięcie starych przebarwień nie zawsze jest możliwe, ale warto spróbować kilku sposobów. Jednym z najczęściej polecanych jest namoczenie koszulki w roztworze kwasu cytrynowego przez około godzinę, a następnie ponowne wypranie jej w pralce. Kwas pomaga rozpuścić część osadów mineralnych, choć przy bardzo starych plamach efekt może być ograniczony. Najlepszym rozwiązaniem pozostaje jednak profilaktyka - stosowanie odpowiedniej ilości kosmetyku oraz regularne pranie ubrań.

Jak ograniczyć pocenie się latem

Nakładanie podwójnej ilości dezodorantu nie sprawi, że będzie działał dwa razy dłużej. Znacznie skuteczniejsze jest ponowne użycie kosmetyku w ciągu dnia, zwłaszcza podczas upałów. Duże znaczenie ma również odpowiedni ubiór. Jasne, przewiewne ubrania wykonane z lnu lub bawełny pomagają organizmowi oddawać ciepło i ograniczają uczucie przegrzania. Obcisłe, syntetyczne materiały sprzyjają natomiast intensywniejszemu poceniu.

Nie da się całkowicie wyeliminować pocenia się, ponieważ jest ono niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Można jednak skutecznie ograniczyć jego uciążliwe skutki. Regularna higiena, dobrze dobrany dezodorant lub antyperspirant, przewiewna odzież oraz właściwa pielęgnacja skóry pod pachami pozwalają zachować komfort nawet podczas największych upałów. Warto również pamiętać, że każdy organizm poci się inaczej. To, jak szybko pojawia się pot i jak intensywny jest jego zapach, zależy od wielu indywidualnych czynników. Dlatego najważniejsze jest znalezienie sposobu pielęgnacji, który najlepiej odpowiada własnym potrzebom.