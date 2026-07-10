Czy pestki arbuza są bezpieczne?
Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Pestki arbuza nie tylko nie są szkodliwe, ale mogą stanowić wartościowy dodatek do naszej diety. Największą przeszkodą w ich spożywaniu jest nasza bariera fizjologiczna - surowe pestki posiadają twardą łupinę. Jeśli zjemy je w całości bez dokładnego pogryzienia, przejdą przez układ pokarmowy w niemal niezmienionej formie, co sprawi, że nie przyswoimy zawartych w nich cennych składników odżywczych.
Warto pamiętać, że kluczem do czerpania korzyści z pestek arbuza jest ich odpowiednie przygotowanie. Aby uczynić z nich pełnowartościowy składnik diety, najlepiej je umyć, osuszyć, a następnie uprażyć na suchej patelni.
Dlaczego warto włączyć pestki arbuza do diety?
Pestki arbuza to prawdziwa bomba witaminowa i mineralna, o której często zapominamy. Spożywanie ich w formie prażonej (np. jako dodatek do sałatek, zup czy kanapek) pozwala dostarczyć organizmowi:
- Zdrowych tłuszczów: wspierających prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia.
- Magnezu: niezbędnego dla zdrowia układu nerwowego i pracy mięśni.
- Cynku: kluczowego dla odporności oraz poprawy kondycji skóry.
- Żelaza: niezbędnego do prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.
Zamiast traktować pestki arbuza jako odpad, warto zacząć postrzegać je jako wartościowy element naszej codziennej diety, który może wzbogacić posiłki o dodatkowe właściwości zdrowotne.
Źródło: Top.pl
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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