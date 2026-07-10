Czy pestki arbuza są bezpieczne?

Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Pestki arbuza nie tylko nie są szkodliwe, ale mogą stanowić wartościowy dodatek do naszej diety. Największą przeszkodą w ich spożywaniu jest nasza bariera fizjologiczna - surowe pestki posiadają twardą łupinę. Jeśli zjemy je w całości bez dokładnego pogryzienia, przejdą przez układ pokarmowy w niemal niezmienionej formie, co sprawi, że nie przyswoimy zawartych w nich cennych składników odżywczych.

Warto pamiętać, że kluczem do czerpania korzyści z pestek arbuza jest ich odpowiednie przygotowanie. Aby uczynić z nich pełnowartościowy składnik diety, najlepiej je umyć, osuszyć, a następnie uprażyć na suchej patelni.

Dlaczego warto włączyć pestki arbuza do diety?

Pestki arbuza to prawdziwa bomba witaminowa i mineralna, o której często zapominamy. Spożywanie ich w formie prażonej (np. jako dodatek do sałatek, zup czy kanapek) pozwala dostarczyć organizmowi:

Zdrowych tłuszczów: wspierających prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia .

. Magnezu: niezbędnego dla zdrowia układu nerwowego i pracy mięśni .

. Cynku: kluczowego dla odporności oraz poprawy kondycji skóry .

. Żelaza: niezbędnego do prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.

Zamiast traktować pestki arbuza jako odpad, warto zacząć postrzegać je jako wartościowy element naszej codziennej diety, który może wzbogacić posiłki o dodatkowe właściwości zdrowotne.

Źródło: Top.pl