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Czy można jeść pestki arbuza? Tego prawdopodobnie nie wiedziałeś

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 10:27
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Wyrzucasz pestki arbuza? Popełniasz duży błąd/ShutterStock
Arbuz to ulubiony owoc wielu Polaków, zwłaszcza w upalne dni. Jednak gdy przychodzi czas jedzenia, pojawia się odwieczny dylemat: wypluwać pestki czy je zjadać? Przez lata wokół pestek arbuza narosło wiele mitów, które sugerowały ich szkodliwość. Czas najwyższy rozprawić się z nieprawdziwymi teoriami i wyjaśnić, czy pestki arbuza rzeczywiście powinny trafiać do kosza.

Czy pestki arbuza są bezpieczne?

Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Pestki arbuza nie tylko nie są szkodliwe, ale mogą stanowić wartościowy dodatek do naszej diety. Największą przeszkodą w ich spożywaniu jest nasza bariera fizjologiczna - surowe pestki posiadają twardą łupinę. Jeśli zjemy je w całości bez dokładnego pogryzienia, przejdą przez układ pokarmowy w niemal niezmienionej formie, co sprawi, że nie przyswoimy zawartych w nich cennych składników odżywczych.

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Warto pamiętać, że kluczem do czerpania korzyści z pestek arbuza jest ich odpowiednie przygotowanie. Aby uczynić z nich pełnowartościowy składnik diety, najlepiej je umyć, osuszyć, a następnie uprażyć na suchej patelni.

Dlaczego warto włączyć pestki arbuza do diety?

Pestki arbuza to prawdziwa bomba witaminowa i mineralna, o której często zapominamy. Spożywanie ich w formie prażonej (np. jako dodatek do sałatek, zup czy kanapek) pozwala dostarczyć organizmowi:

  • Zdrowych tłuszczów: wspierających prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia.
  • Magnezu: niezbędnego dla zdrowia układu nerwowego i pracy mięśni.
  • Cynku: kluczowego dla odporności oraz poprawy kondycji skóry.
  • Żelaza: niezbędnego do prawidłowej produkcji czerwonych krwinek.

Zamiast traktować pestki arbuza jako odpad, warto zacząć postrzegać je jako wartościowy element naszej codziennej diety, który może wzbogacić posiłki o dodatkowe właściwości zdrowotne.

Źródło: Top.pl

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Źródło dziennik.pl
Tematy: owocearbuzpestki
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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