Ten napój pomoże zbić wysoki cukier

Zielona herbata zawiera bogactwo biologicznie aktywnych związków, przede wszystkim katechin, z których najważniejszy to galusan epigallokatechiny (EGCG). To silny antyoksydant, który może wspierać metabolizm węglowodanów poprzez:

Reklama

poprawę wrażliwości tkanek na insulinę , ułatwiając transport glukozy do komórek,

, ułatwiając transport glukozy do komórek, wpływ na wchłanianie cukrów w jelitach ,

, redukcję stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych, które wiążą się z zaburzeniami gospodarki cukrowej.

Badania wskazują, że regularne picie zielonej herbaty może delikatnie obniżać poziom glukozy we krwi na czczo i sprzyjać lepszej kontroli cukru, choć efekty są niewielkie i bardziej subtelne niż w przypadku leków - czytamy na stronie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Co jeszcze mówią badania naukowe o zielonej herbacie?

Inne prace podkreślają, że spożywanie zielonej herbaty może wspierać metabolizm glukozy i poprawiać tolerancję węglowodanów, co jest ważne dla osób z insulinoopornością czy ryzykiem cukrzycy typu 2.

Niektóre badania sugerują również, że zielona herbata może zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u osób regularnie ją pijących, choć mechanizmy są złożone i zależą od wielu czynników stylu życia.

Ile zielonej herbaty pić, żeby zauważyć efekt?

Choć nie ma jednego „magicznego limitu”, większość analiz i badań wykorzystuje zakres 2–4 filiżanek dziennie jako bezpieczną i rozsądną dawkę dla dorosłych. Dłuższe spożywanie w takiej ilości wiąże się z bardziej stabilnymi efektami metabolicznymi niż sporadyczne picie.

Kilka praktycznych wskazówek:

Reklama

Najlepiej pić zieloną herbatę niesłodzoną, gdyż cukier dodany do napoju zniesie jej potencjalne korzyści dotyczące glukozy.

Można pić ją rano, między posiłkami lub po posiłku, aby wspierać metabolizm węglowodanów.

Zielona herbata zawiera kofeinę więc jeśli jesteś wrażliwy na nią, trzy szklanki dziennie zwykle są bezpieczne, ale większe ilości mogą powodować efekty uboczne np. bezsenność lub nerwowość.

To nie zastępuje leczenia, ale może być dobrym nawykiem

Podkreślmy to jasno, że zielona herbata nie jest lekarstwem, nie zastępuje diety ani leczenia zaleconego przez lekarza, zwłaszcza jeśli masz zdiagnozowaną cukrzycę lub insulinooporność. Regularne picie tego napoju może być świetnym dodatkiem do zdrowego stylu życia, wspierając metabolizm cukrów, poprawiając wrażliwość na insulinę i dostarczając silnych antyoksydantów, ale nie zastąpi profesjonalnej opieki medycznej ani normalnej terapii.