Krótkie wierszyki na Dzień Babci i Dziadka 2026

Babciu, Dziadku – dziś Wasz dzień,

kocham Was najmocniej, wiem.

∗∗∗

Babciu, Dziadku – sto lat, sto lat,

niech Was cieszy cały świat.

∗∗∗

Za uśmiech, ciepło i dobre serce,

dziękuję Wam dziś najserdeczniej.

∗∗∗

Babciu, Dziadku – dziś życzenia,

dużo zdrowia i spełnienia.

∗∗∗

Wnuki, które Was kochają,

wszystkiego najlepszego dziś składają.

∗∗∗

Babciu, Dziadku z okazji Waszego dnia,

niech radość w sercu trwa, nie tylko od święta.

∗∗∗

Bądźcie zdrowi, bądźcie razem,

Babciu, Dziadku – kocham Was całym sercem.

∗∗∗

Babciu, Dziadku coś Wam dam,

jedno serce, które mam.

∗∗∗

Zdrowia, radości i słońca,

Babciu i Dziadku – bez końca.

∗∗∗

Babciu, Dziadku życzę byście nigdy się nie smucili,

i zawsze radością z wnuczkami chętnie się dzielili.

Piękne i wzruszające wierszyki na Dzień Babci i Dziadka 2026

Babciu, Dziadku – bądźcie zdrowi,

niech Was szczęście w życiu nie opuszcza.

Dużo radości, uśmiechów też,

bardzo Was kocham – wiecie to przecież.

∗∗∗

Babciu, Dziadku – dziś życzenia,

dużo zdrowia i spełnienia.

Byście sto latek jeszcze żyli,

to nie żarty moi mili.

∗∗∗

Babciu, Dziadku – w dniu Waszego święta,

Dużo zdrowia i dobrych dni,

Niech Wam życie płynie miło,

żeby Wam też trosk ubyło!

∗∗∗

Babciu, Dziadku – bądźcie zawsze weseli,

niech Wasze dni wesoło płyną

od poniedziałku do niedzieli.

Chcę, abyście się nigdy nie zmieniali.

∗∗∗

Babciu, Dziadku – dużo zdrowia,

niech Wam szczęście dzień po dniu sprzyja.

Niech uśmiech zawsze z Wami trwa,

bo Wasze serce w sobie dobro ma.

∗∗∗

Babciu, Dziadku – dziś Wam życzę,

dni radosnych i słonecznych.

Niech Wam się dobrze żyje co dnia,

bo Wasza miłość wielką moc ma.

∗∗∗

Babciu, Dziadku – kocham Was,

za Wasz uśmiech i ciepły czas.

Dużo zdrowia i szczęścia też,

jesteście najlepsi przecież.

∗∗∗

Babciu, Dziadku – bądźcie zdrowi,

zawsze do zabawy ze mną gotowi.

Uwielbiam spędzać z Wami czas,

bądźcie jak najdłużej wśród nas!

∗∗∗

Babciu, Dziadku – dziś od rana,

radość w sercu jest nam dana.

Życzę dużo zdrowia i szczęścia Wam,

bo Was bardzo, bardzo kocham.