Krótkie wierszyki na Dzień Babci i Dziadka 2026
Babciu, Dziadku – dziś Wasz dzień,
kocham Was najmocniej, wiem.
∗∗∗
Babciu, Dziadku – sto lat, sto lat,
niech Was cieszy cały świat.
∗∗∗
Za uśmiech, ciepło i dobre serce,
dziękuję Wam dziś najserdeczniej.
∗∗∗
Babciu, Dziadku – dziś życzenia,
dużo zdrowia i spełnienia.
∗∗∗
Wnuki, które Was kochają,
wszystkiego najlepszego dziś składają.
∗∗∗
Babciu, Dziadku z okazji Waszego dnia,
niech radość w sercu trwa, nie tylko od święta.
∗∗∗
Bądźcie zdrowi, bądźcie razem,
Babciu, Dziadku – kocham Was całym sercem.
∗∗∗
Babciu, Dziadku coś Wam dam,
jedno serce, które mam.
∗∗∗
Zdrowia, radości i słońca,
Babciu i Dziadku – bez końca.
∗∗∗
Babciu, Dziadku życzę byście nigdy się nie smucili,
i zawsze radością z wnuczkami chętnie się dzielili.
Piękne i wzruszające wierszyki na Dzień Babci i Dziadka 2026
Babciu, Dziadku – bądźcie zdrowi,
niech Was szczęście w życiu nie opuszcza.
Dużo radości, uśmiechów też,
bardzo Was kocham – wiecie to przecież.
∗∗∗
Babciu, Dziadku – dziś życzenia,
dużo zdrowia i spełnienia.
Byście sto latek jeszcze żyli,
to nie żarty moi mili.
∗∗∗
Babciu, Dziadku – w dniu Waszego święta,
Dużo zdrowia i dobrych dni,
Niech Wam życie płynie miło,
żeby Wam też trosk ubyło!
∗∗∗
Babciu, Dziadku – bądźcie zawsze weseli,
niech Wasze dni wesoło płyną
od poniedziałku do niedzieli.
Chcę, abyście się nigdy nie zmieniali.
∗∗∗
Babciu, Dziadku – dużo zdrowia,
niech Wam szczęście dzień po dniu sprzyja.
Niech uśmiech zawsze z Wami trwa,
bo Wasze serce w sobie dobro ma.
∗∗∗
Babciu, Dziadku – dziś Wam życzę,
dni radosnych i słonecznych.
Niech Wam się dobrze żyje co dnia,
bo Wasza miłość wielką moc ma.
∗∗∗
Babciu, Dziadku – kocham Was,
za Wasz uśmiech i ciepły czas.
Dużo zdrowia i szczęścia też,
jesteście najlepsi przecież.
∗∗∗
Babciu, Dziadku – bądźcie zdrowi,
zawsze do zabawy ze mną gotowi.
Uwielbiam spędzać z Wami czas,
bądźcie jak najdłużej wśród nas!
∗∗∗
Babciu, Dziadku – dziś od rana,
radość w sercu jest nam dana.
Życzę dużo zdrowia i szczęścia Wam,
bo Was bardzo, bardzo kocham.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję