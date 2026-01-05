Katarzyna Nosowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata muzyki. Przez lata była liderką zespołu Hey, jej solowe projekty również cieszą się ogromną popularnością.

Katarzyna Nosowska schudła 10 kg

Ostatnimi czasy Katarzyna Nosowska przeszła spektakularną metamorfozę. Okazuje się, że dzięki zmienionym zasadom odżywiania i diecie ketogenicznej zrzuciła aż 10 kilogramów.

Reklama

Jaką dietę zastosowała Katarzyna Nosowska?

Katarzyna Nosowska w wielu wywiadach przyznawała, że ma problemy ze zrzuceniem zbędnych kilogramów. Teraz jej się to udało. Piosenkarka zdecydowała się zastosować dietę ketogeniczną, która opiera się na ograniczeniu spożywania węglowodanów i zwiększeniu udziału tłuszczów. Jak mówi, to nie tylko sposób odżywiania, ale nauka wsłuchiwania się w potrzeby organizmu.

Zajęło mi trochę czasu, żeby usłyszeć, co mówi do mnie mój żołądek, bo ja nie miałam z nim kontaktu. Ja nie wiedziałam, czy ja jestem głodna. Więc to naprawdę mi dużo czasu zajęło, żeby w ogóle zacząć czuć to miejsce. Czy to jest głód, czy to jest smutek - powiedziała w rozmowie z Magdą Mołek.

Katarzyna Nosowska z tych dwóch produktów zrezygnowała

Dodała, że zrezygnowała z dwóch produktów: cukru i ograniczyła jedzenie owoców. Czasem pozwala sobie na drobne odstępstwa i zjada chleb czy słodycze, ale robi to świadomie. Katarzyna Nosowska przyznaje, że wprowadzenie diety ketogenicznej, opłacało się. Efektem jest właśnie to, że udało jej się zrzucić 10 kilogramów.