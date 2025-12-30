Szukasz pomysłów na życzenia noworoczne na 2026 rok? Jeśli tak, zajrzyj do naszych propozycji, które z łatwością prześlesz bliskim. Poniżej znajdziesz gotowe życzenia i wierszyki idealne na Nowy Rok. Możesz wysłać je SMS-em, przez komunikator na Facebooku lub e-mailem.
Wystarczy skopiować wybrane życzenia i podzielić się nimi w Sylwestra albo w pierwszy dzień nowego roku. Taki gest z pewnością zostanie doceniony przez rodzinę, przyjaciół i znajomych.
Życzenia noworoczne 2026. Krótkie i piękne życzenia na Nowy Rok
Życzenia na Nowy Rok to doskonały sposób, by okazać bliskim pamięć, ciepło i wsparcie. Choć najprzyjemniej składać je twarzą w twarz, nie zawsze mamy taką możliwość. Dlatego przygotowaliśmy zestaw krótkich i efektownych życzeń noworocznych, które świetnie nadają się do przesłania SMS-em.
***
Niech nadchodzący rok będzie pełen dobrych chwil, pozytywnych zmian i pięknych niespodzianek.
***
Niech Nowy Rok przyniesie mnóstwo zdrowia, które jest kluczem do szczęścia i radości. Niech każdy miesiąc obfituje w chwile warte zapamiętania, a wszelkie przeciwności losu staną się szansą na odkrycie wewnętrznej siły.
***
Nowy Rok to czas nowych początków, marzeń i planów. Chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia: niech 2026 rok przyniesie Wam mnóstwo szczęścia, miłości i niezapomnianych chwil!
***
Niech Nowy Rok będzie dla Ciebie początkiem wspaniałych przygód, spełnienia marzeń i szczęścia, które wypełni każdy Twój dzień.
Życzenia noworoczne 2026. Śmieszne życzenia i zabawne rymowanki na Nowy Rok
Zabawne życzenia noworoczne to świetny sposób, by poprawić humor i wywołać uśmiech u bliskich. Są idealne dla osób, które cenią lekki dystans i poczucie humoru. Poniżej znajdziesz kilka humorystycznych rymowanek i wierszyków na Nowy Rok, które spodobają się zarówno młodszym, jak i starszym odbiorcom.
***
W Sylwestra zabawa, w styczniu nadzieja,
że Nowy Rok wszystko na lepsze pozmienia.
Niech zdrowie dopisze i rankiem i nocą,
a szczęście niech wpada z podwójną mocą.
***
W 2026 życzę bez wahania,
mniej obowiązków, a więcej spania.
Mniej stresu, więcej śmiechu co dnia,
i życia na pełnej, nie "byle jak".
***
Rok 2026 niech da Ci luz,
bez zbędnych problemów i słowa "mus".
Niech kasa się zgadza, a zdrowie dopisze,
i każdy Twój plan los szybko zapisze.
***
Niech w 2026 spełnią się plany,
te duże, te małe i te niewypowiedziane.
Niech zdrowie dopisze i portfel się cieszy,
a każdy dzień coś dobrego przyniesie.
***
Niech los Ci sprzyja na każdym kroku,
a uśmiech nie znika przez dwanaście miesięcy roku.
Mniej zmartwień, więcej luzu i śmiechu,
i szczęścia na każdy metr życia biegu.
