rozwiń

"Godzina łaski". Co to jest?

"Godzina łaski" celebrowana jest z racji objawienia, jakiego doznała Pierina Gilli, włoska pielęgniarka. Miało ono miejsce 8 grudnia 1947 roku w Montichiari - małym miasteczku u podnóża Alp.

Reklama
III wojna światowa. Jak dokładnie brzmiała przepowiednia siostry Łucji?
III wojna światowa. Jak dokładnie brzmiała przepowiednia siostry Łucji?

Zobacz również

"Godzina łaski". Która to godzina?

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla całego świata – tymi słowami miała do Pieriny Gilli zwrócić się Maryja. Dlatego też, c roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wierni na całym świecie modlą się między godziną 12 a 13.

Czy udział we mszy świętej w "godzinę łaski" jest obowiązkowy?

Udział we mszy świętej tego dnia nie jest obowiązkowy. Można modlić się w kościele, gdzie często z tej okazji odprawiane są nabożeństwa, ale można także pomodlić się w domu albo w pracy.

Co obiecała Maryja za modlitwę w "godzinę łaski"?

Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn, Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona – mówiła Maryja do Pieriny.

"Godzina łaski". Jak się modlić? Co zrobić, gdy jest się w pracy?

Reklama

Jak się modlić w "godzinę łaski"? Maryja miała podczas objawienia przekazać Pierinie, że "jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu". Można, więc pójść do kościoła, ale można także skupić się na modlitwie indywidualnej, w domowym zaciszu. W tym czasie można zrobić przerwę w pracy a jeśli nie można tego zrobić, zajęcie lub pracę, która w "godzinie łaski" jest wykonywana, ofiarować na cześć Maryi.

Jakie formy modlitwy wybrać w "godzinę łaski"?

Modlitwa w "godzinę łaski" może przyjmować różne formy. Dobrze jest wybrać tę, którą lubimy, i która jest dla nam najbliższa. Może to być:

  • modlitwa różańcowa
  • lektura i medytacja Pisma Świętego - psalmów lub Ewangelii
  • śpiewanie pieśni uwielbienia
  • Litania do Matki Bożej

O co się modlić w "godzinę łaski"?

W "godzinę łaski" można powierzać Bogu i Maryi wszelkie trudne sprawy, ludzi, którzy są nam bliscy i których kochamy. W ten czas można wedle objawienia wyprosić wiele łask i rozwiązań trudnych spraw. Warto pamiętać, że objawienie dotyczące "godziny łaski" ma charakter prywatny.