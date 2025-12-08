"Godzina łaski". Co to jest?

"Godzina łaski" celebrowana jest z racji objawienia, jakiego doznała Pierina Gilli, włoska pielęgniarka. Miało ono miejsce 8 grudnia 1947 roku w Montichiari - małym miasteczku u podnóża Alp.

"Godzina łaski". Która to godzina?

Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla całego świata – tymi słowami miała do Pieriny Gilli zwrócić się Maryja. Dlatego też, c roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wierni na całym świecie modlą się między godziną 12 a 13.

Czy udział we mszy świętej w "godzinę łaski" jest obowiązkowy?

Udział we mszy świętej tego dnia nie jest obowiązkowy. Można modlić się w kościele, gdzie często z tej okazji odprawiane są nabożeństwa, ale można także pomodlić się w domu albo w pracy.

Co obiecała Maryja za modlitwę w "godzinę łaski"?

Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn, Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona – mówiła Maryja do Pieriny.

"Godzina łaski". Jak się modlić? Co zrobić, gdy jest się w pracy?

Jak się modlić w "godzinę łaski"? Maryja miała podczas objawienia przekazać Pierinie, że "jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu". Można, więc pójść do kościoła, ale można także skupić się na modlitwie indywidualnej, w domowym zaciszu. W tym czasie można zrobić przerwę w pracy a jeśli nie można tego zrobić, zajęcie lub pracę, która w "godzinie łaski" jest wykonywana, ofiarować na cześć Maryi.

Jakie formy modlitwy wybrać w "godzinę łaski"?

Modlitwa w "godzinę łaski" może przyjmować różne formy. Dobrze jest wybrać tę, którą lubimy, i która jest dla nam najbliższa. Może to być:

modlitwa różańcowa

lektura i medytacja Pisma Świętego - psalmów lub Ewangelii

śpiewanie pieśni uwielbienia

Litania do Matki Bożej

O co się modlić w "godzinę łaski"?

W "godzinę łaski" można powierzać Bogu i Maryi wszelkie trudne sprawy, ludzi, którzy są nam bliscy i których kochamy. W ten czas można wedle objawienia wyprosić wiele łask i rozwiązań trudnych spraw. Warto pamiętać, że objawienie dotyczące "godziny łaski" ma charakter prywatny.