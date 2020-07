Już dzięki samej nazwie nietrudno wywnioskować, że maślanka jest produktem ubocznym powstającym podczas procesu wytwarzania masła. Tak przynajmniej było kiedyś – dziś bowiem ten mleczny napój tworzony jest autonomiczne z użyciem zaawansowanych technologii. Czas nie zmienił jednak faktu, że maślanka to bardzo zdrowy pomysł na przekąskę czy drugie śniadanie.

Prawdziwa skarbnica witamin

Ten mleczny, orzeźwiający, lekko kwaskowaty napój o wyczuwalnej, orzechowej nucie zawiera stosunkowo niewiele tłuszczu, jego poziom zazwyczaj waha się pomiędzy 1,5, a 2%. W dodatku porównaniu do kefiru i jogurtu to właśnie maślanka jest najmniej kaloryczna (to jedynie 45 kcal na 100g). Naukowcy twierdzą też, że jedna szklanka maślanki to aż 30% dziennego zapotrzebowania naszego organizmu na wapń – to dlatego napój ten jest zalecany seniorom czy osobom cierpiącym na osteoporozę. Nie bez znaczenia jest także spora obecność lecytyny potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu.

Odporność pochodzi z jelit

Dziś nikogo nie zaskoczy już fakt, że nasz układ odpornościowy czerpie z zasobów dobrych bakterii obecnych w jelitach. W ich namnażaniu, a co za tym idzie we wzbogacaniu mikroflory bakteryjnej, pomaga kwas mlekowy zawarty w maślance oraz kultury bakterii odpowiedzialne za jej powstanie. O swoje jelita warto dbać – to najprostsza droga do budowania naturalnej i długotrwałej odporności. Zarówno maślanka, jak i jogurt to prawdziwe „must have” w diecie każdego, kto boryka się np. ze skutkami antybiotykoterapii. Te same bakterie skutecznie zapobiegają też tzw. infekcjom drożdżycowym.

Włączaj zdrowie do swojej diety

Co jednak zrobić z tą wiedzą? Jak wprowadzać maślankę do swojej diety? Mamy na to kilka sprawdzonych sposobów. Nie chodzi w końcu jedynie o to, by co dziennie wypijać po prostu szklankę tego napoju, tylko by skorzystać ze sprawdzonych przepisów a do codziennego życia wprowadzić zbilansowaną dietę.

Koktajle. Maślanka Mrągowska do świetna baza do owocowych koktajli! Wystarczy zmiksować ją z truskawkami czy malinami, dodać odrobinę miodu i cieszyć się zdrową i pożywną przekąską. Nie jedz byle czego i skomponuj swój ulubiony koktajl. Sprawdzone przepisy znajdziesz na www.niejembyleczego.pl/koktajle/przepisy

Zamiast jogurtu.

Maślanka Mrągowska jest nieco mniej kaloryczna niż standardowy jogurt. Smakuje też inaczej, może stać się zatem świetną alternatywą np. na drugie śniadanie, do którego przygotowania często wykorzystujemy jogurty. Wystarczy zalać ugotowane płatki owsiane szklanką maślanki, dodać orzechy i ulubione owoce lub dżem!

Zamiennik mleka.

Chleb lub bułki upieczone na Maślance Mrągowskiej zamiast na mleku mają znacznie bogatszy smak i są o wiele bardziej wilgotne. Jak zastępować mleko? Odmierzyć taką samą ilość maślanki – warto dodać ją także do naleśników, pancake’ów, ciast. Dobrym pomysłem jest także zamarynowanie w niej mięsa.