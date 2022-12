Jednocześnie dla 36 proc. Polaków kupowanie prezentów jest stresujące. Niepokój związany z obdarowywaniem innych może być związany z przekonaniem, że idealny upominek to taki, który będzie miał szczególne znaczenie dla drugiej osoby (71 proc.). Potwierdzają to też dane dotyczące czasu, który poświęcamy na znalezienie odpowiedniego prezentu – ponad połowa Polaków (51 proc.) z dużym wyprzedzeniem stara się zaplanować świąteczne zakupy, by wybrać odpowiednie przedmioty dla bliskich.

Co się dzieje, gdy otrzymujemy prezent, który nam się nie podoba?

Jedynie 30 proc. Polaków twierdzi, że kocha wszystkie prezenty bez wyjątku, co pozostawia tych niezadowolonych w zdecydowanej większości. Najlepsze prezenty dostajemy od partnerów/partnerek (27%), najbardziej nietrafione od członków rodziny. Jeśli dostaniemy nietrafiony prezent, najczęściej zatrzymujemy go bez komentarza (41 proc.), 23 proc. z nas zdarza się udawać, że upominek bardzo im się podoba, aby nie ranić uczuć drugiej osoby, a 15 proc. przekazuje go później komuś innemu.

Co chcielibyśmy dostać w tym roku

Najwięcej, bo aż 38 proc. Polaków chciałoby znaleźć pod choinką kosmetyki, a 34 proc przyznało, że ucieszyłoby się także z odzieży. Podobny odsetek respondentów marzy o biżuterii (32 proc.) i sprzęcie elektronicznym (33 proc.). 12 proc. z nas zamiast rzeczy materialnych wolałoby przeżyć coś wyjątkowego (doświadczenie, podróż), 8 proc. myśli o sprzęcie sportowym, a 5 proc.o rowerze lub samochodzie.

Metodologia

Badania Klarna zostały przeprowadzone online we współpracy z agencją badawczą Dynata na reprezentatywnej grupie polskich konsumentów w wieku od 18 do 75 lat.