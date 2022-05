Menopauza obrosła w wiele mitów i od lat wywołuje wśród kobiet, które mają ją przed sobą, poczucie niepewności i dyskomfort psychiczny. Kojarzy się głównie z przekwitaniem, utratą młodości i atrakcyjności. To właśnie niepewność (40%), lęk (27%) i przygnębienie (27%) są najpowszechniejszymi emocjami, które towarzyszą Polkom mającym ten etap życia jeszcze przed sobą.[1] Z czego może to wynikać, tłumaczy dr n. hum. Julita Czernecka, socjolożka.

- Menopauza postrzegana jest w dość stereotypowy i negatywny sposób jako etap powodujący spadek atrakcyjności fizycznej; etap, który wiąże się z utratą części „kobiecej tożsamości”. Wiele kobiet przed wystąpieniem menopauzy utożsamia ją ze złym samopoczuciem, wahaniami nastroju, uderzeniami gorąca. Budzi ona na ogół lęk, niepewność, smutek, bezradność. Jest to związane z tym, że upatruje się w tym etapie dojrzałości utraty społecznej widoczności kobiet. A społeczna widoczność kobiet związana jest przede wszystkim z kultem młodości i atrakcyjności obowiązującym we współczesnej kulturze, przekazach medialnych czy mediach społecznościowych. W związku z tym wiele kobiet przechodząc ten proces dojrzałości, zwraca uwagę na dyskomfort psychiczny, przyrost wagi czy zmiany samopoczucia – wyjaśnia ekspertka.

Najważniejsza jest wiedza

Kluczowym elementem zmierzającym do zmiany sposobu postrzegania menopauzy jest poszukiwanie i zdobywanie sprawdzonych informacji dotyczących tego okresu dojrzałości. Bo to właśnie brak wiedzy powoduje u kobiet uczucie lęku wywołane zbliżającym się, nowym etapem życia. A jak pokazują badania, głównym źródłem wiedzy na temat menopauzy dla Polek są informacje od koleżanek, które ten etap życia mają już za sobą (32%). Równie często sięgamy do blogów oraz artykułów w Internecie – 31%[2]. Najbardziej wiarygodne źródło informacji, czyli lekarz, znajduje się dopiero na trzecim miejscu wśród popularności źródeł wiedzy na temat tego okresu życia. A jak tłumaczy dr n. hum. Julita Czernecka, to właśnie brak rzetelnych i sprawdzonych informacji powoduje, że czujemy strach przed menopauzą:

Negatywne emocje na ogół wywołuje brak wystarczającej wiedzy, domysły, „czarne scenariusze”, które nasz mózg wychwytuje z zasłyszanych historii, a także często wyrywkowych lub źle zinterpretowanych informacji. Im większe zrozumienie oraz dostęp do potwierdzonych źródeł, im lepsze przygotowanie do przejścia przez ten etap życia, tym poziom lęku i dyskomfortu związanego z tym, co nas czeka podczas menopauzy maleje. Istotne jest budowanie zrównoważonych, zbalansowanych oraz opartych na rzetelnej wiedzy przekazów na temat menopauzy w szeroko pojętej przestrzeni publicznej i medialnej – wyjaśnia socjolożka.

Przekazy medialne (publikacje w prasie) stanowią źródło wiedzy na temat menopauzy dla 18% Polek. Niestety, aż blisko co piąta kobieta nie szukała w ogóle informacji na temat tego etapu życia.[3]

Akceptacja zastępuje lęk

Z raportu wyłania się także pozytywny obraz menopauzy. Polki biorące udział w badaniu, które mają już ten etap życia za sobą, mogły podzielić się swoimi radami z młodszymi koleżankami. Co im przekazały na temat menopauzy? „Menopauza to naturalny proces w życiu każdej kobiety. Nie jest to nic strasznego i bolesnego. Można z tym żyć i cieszyć się życiem”[4] a także: „Menopauza to nic strasznego. Trzeba porozmawiać z lekarzem i przyjąć ją jak coś, co musi przyjść, a wszystko będzie przebiegało dobrze”[5]. Potwierdzają to także wyniki raportu: „Menopauza to nie pauza” - Polki, które przechodzą menopauzę lub są po jej zakończeniu, czują przede wszystkim akceptację – 37%, spokój – 25%, a także równowagę – 20% oraz ulgę – 20%[6]. To właśnie wraz z oswojeniem i akceptacją tego okresu życia pojawia się wewnętrzny spokój, a także chęć wprowadzenia nowych, dobrych zmian w życiu.

