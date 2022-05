Dieta i pragnienie idą ze sobą w parze

Stale odczuwalne pragnienie może wiązać się z występowaniem konkretnych produktów w codziennej diecie. Przykładem są bardzo słone i ostre potrawy, które pobudzają receptory bólu oraz pieczenie w jamie ustnej. Picie sporej ilości wody jest więc często zauważalne u osób, które gustują w mocno przyprawionych daniach. Zwiększone pragnienie mogą także powodować niektóre warzywa i owoce. Do głównych winowajców zalicza się: melon, seler, szparagi, buraki i pietruszkę. Nie oznacza to jednak, że należy zupełnie zrezygnować z tych produktów. Odrobina różnorodności w codziennej diecie powinna rozwiązać ten problem.

Życie w przewlekłym stresie

Wzmożone pragnienie może występować u osób, które każdego dnia odczuwają napięcie i są narażone na stresujące sytuacje. Niektórzy mają silną potrzebę „zajadania” emocji, inni natomiast sięgają po wodę lub inne płyny:

- Niepokój i stres powodują wysuszenie błon śluzowych regulujących uczucie pragnienia - wyjaśnia dietetyk Kukuła Healthy Food, Natalia Chybzińska.

Chociaż chęć ugaszenia pragnienia w stresującym momencie jest zupełnie naturalna, powinna stanowić bodziec do zmian w codziennym funkcjonowaniu, któremu towarzyszą częsty niepokój i zdenerwowanie.

Wzmożone pragnienie - czy to już choroba?

Ciągła potrzeba picia może zwiastować również problemy zdrowotne. To częsty objaw anemii i innych poważnych chorób:

- Anemia powstająca na skutek niedoboru żelaza i kwasu foliowego prowadzi do utraty wielu cennych pierwiastków. Odczuwalne pragnienie jest więc naturalną odpowiedzią organizmu na ich brak - objaśnia ekspertka. - To zjawisko może dotyczyć również osób chorych na cukrzycę, nadczynność tarczycy lub niewydolność nerek. Jeśli pragnienie odczuwalne jest przez dłuższy czas, warto zasięgnąć porady lekarskiej - radzi dietetyczka.

Wysokie temperatury i promienie słońca to gwarancja dobrego samopoczucia. W takich warunkach występujące pragnienie jest zupełnie naturalne, jednak uporczywe i przedłużające się wymaga obserwacji diety, a nieustępujące - nawet konsultacji z lekarzem. Odpowiednie nawodnienie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Aby w pełni korzystać z uroków lata i mieć energię do działania, należy słuchać sygnałów, które wysyła ciało.