Oto najważniejsze trendy wyłaniające się z badania:

Nietypowe randki: Ostatnie dwa lata nakłoniły nas do refleksji i zmian w wielu aspektach naszego życia. Nie ominęło to także randek. Aż 72% polskich singli jest otwartych na spotkania z osobami, które nie są w ich dotychczasowym „typie”, a 48% twierdzi, że randkowanie z ich „typem” w przeszłości nie wyszło.

Z życia wzięte: Wiele związków rodzi się z przyjaźni i w 2022 roku zdecydowanie więcej singli będzie szukać partnerów wśród osób, które już znają. Badania pokazują, że 41% użytkowników aplikacji randkowych lubi parować się z kimś, kogo już znają, ponieważ czują się przez to bardziej komfortowo. Co jeszcze ciekawsze, 34 procentom polskich singli aplikacja ułatwiła umówienie się z osobą, z którą zawsze chcieli się spotkać. 30% twierdzi, że zobaczenie w aplikacji randkowej znajomego, zachęciło ich do ponownego rozważenia umówienia się z tą osobą.

Długość ma znaczenie: Lockdowny sprawiły, że wszyscy postrzegamy czas nieco inaczej - zwłaszcza randkowicze - dlatego single uważają, że teraz ważniejsze są dłuższe spotkania, by móc nawiązywać głębsze relacje. Badania pokazują, że średnia randka w 2021 r. trwała 2 godziny i 36 minut, jednak 76% randkowiczów chciałoby dłuższych spotkań w obecnym roku. 67% singli stwierdziło, że na krótszych randkach nie byli w stanie pokazać swojej prawdziwej osobowości.

Randkowy restart: W ubiegłym roku zrodziło się wiele nowych związków, ale było też niestety trochę rozstań. Teraz, gdy mamy przed sobą nowy początek, 47% singli, którzy rozstali się mniej niż 6 miesięcy temu, jest gotowych do ponownego randkowania, a 36% mówi, że są z tego powodu podekscytowani.

Aktywnie wyluzowani: Pomimo niepewności wokół nas, randki powinny być jedną z tych rzeczy, które sprawiają nam radość. Nie muszą być super poważne i coraz więcej singli zaczyna to sobie uświadamiać. 61% decyduje się na aktywne randki – np. w formie spaceru czy partii gry w kręgle, a 68% woli spotykać się w bardziej luźnych niż kameralnych, romantycznych miejscach. Spotkania powinny być lekkie i zabawne, a 75% randkujących decyduje się unikać rozmów politycznych.

Dobre znaki: Emotikony to jedyny język rozumiany powszechnie. Jest on chętnie używany w świecie randek, gdzie słowa często mogą być mylące. Badoo sprawdziło różnice między wieloma krajami i lista najpopularniejszych symboli wygląda bardzo podobnie na całym globie. Uśmiechnięta buźka jest zwykle numerem jeden na całym świecie. Tylko Brazylia stanowi wyjątek - tam na szczycie podium znajduje się serduszko. Z drugiej strony Polska i Francja różnią się nieco od pozostałych krajów, bo tu do pierwszej piątki wszedł tzw. uśmieszek (ang. smirking face) – emotka, która według emojipedia.org, służy do komunikowania samozadowolenia, pewności siebie, pobłażania sobie, psot, bezczelnego humoru i ogólnej satysfakcji. Poza tym randkowicze na całym świecie uwielbiają używać mrugnięcia okiem, płakania ze śmiechu i sercowych oczu.

Kreatywnie zabawni: Jeśli potrzebujesz więcej dowodów na to, że ludzie oczekują radości z randek, oto kolejny: 63% polskich singli poszukuje partnerów, którzy są zabawni – ta cecha jest numerem jeden w każdym badanym kraju. A jakie inne walory są jeszcze pożądane? Gdy przyjrzymy się drugim najpopularniejszym odpowiedziom na to pytanie, to obserwujemy ciekawe różnice kulturowe i społeczne. Nasi rodacy szukają partnerów kreatywnych, ale Niemcy, Rosjanie i Hiszpanie – zdrowych. Z kolei Ukraińcy i Francuzi lubią randkować z kimś, kto mieszka sam, a Brytyjczycy i Brazylijczycy wolą partnerów z silnym poczuciem niezależności.