Julia Kamińska i Piotr Jasek udowadniają, że łączące ich uczucie nie jest żadną przeszkodą w tym, by razem pracować. Aktorka ceni swojego partnera za talent, profesjonalizm, bogatą wiedzę i umiejętność tworzenia wciągających scenariuszy. Specjalnie dla niej napisał chociażby sztukę „Selfie.com.pl”, która cieszyła się wśród widzów bardzo dużą popularnością.

– Oczywiście, że można się przyjaźnić, można się nawet kochać i razem pracować. Ja na przykład z moim partnerem pracujemy i funkcjonujemy razem jako para już od 10 lat. Proszę więc nie wierzyć w zapewnienia, że się nie da. Da się, oczywiście – mówi agencji Newseria Lifestyle Julia Kamińska.

Choć współpraca na gruncie zawodowym jest sporą próbą dla ich związku, bo niezwykle trudno nabrać dystansu do tego, co się robi, i nie przenosić konfliktów z pracy na sferę prywatną, to jednak Julia Kamińska i jej partner postanowili zaryzykować. Wspólne projekty jeszcze bardziej ich umacniają, pozwalają spędzać ze sobą więcej czasu i wzajemnie się inspirować.

– Myślę, że to jest w ogóle klucz do szczęścia, nie tylko w związkach, ale również w biznesie, że trzeba się lubić na tyle, żeby móc ze sobą funkcjonować w różnego rodzaju przestrzeniach i przy różnych przedsięwzięciach. Jeżeli da się ze sobą pracować i mieszkać, to oznacza, że jest się dobrze dopasowanym – mówi.

Julia Kamińska wierzy, że nadal więcej spraw będzie ich łączyć, niż dzielić, i te przestrzenie będą się doskonale uzupełniać.