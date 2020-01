W listopadzie 2019 roku Joanna Krupa wraz z mężem powitali na świecie swoją pierwszą córkę Ashę Leigh. Młoda mama mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych, ale mimo nowych obowiązków, nie zapomina o polskich fanach.

W rozmowie z Małgorzatą Ohme opowiedziała o tym co dziecko zmieniło w związku jej i Douglasa Nunesa.

- Douglas zawsze miał marzenie mieć dzieci, dlatego tak naprawdę się ożeniliśmy. On by tego nie zrobił gdyby miał już dzieci - powiedziała gwiazda. - Nie jest lekko, jest teraz większy stres, bo jest mała. Dużo jest zmian w naszym życiu, ale jak widzę jak on się z nią zachowuje, to to jest przepiękne, kocham to. W drugą stronę też - dodała.