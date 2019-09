Marka wina Le Grand Noir, której twórcy twórcy nazywani są ,,czarnymi owcami’’ świata winiarskiego, przeprowadziła badania, w których zapytała Polaków m. in. o to, co według nich oznacza określenie „bycie sobą”? Najczęściej udzielaną odpowiedzią było „Być takim, jakim się jest naprawdę”. Wszyscy wiemy, że często nie jest to łatwe. Wymaga dużej determinacji i parcia naprzód pomimo często przykrych słów płynących od naszego otoczenia. Nieraz wymaga to od nas aktów odwagi, wyłamania się z grupy.

Inny niż wszyscy

Czy jest ktoś, kto nigdy nie czuł się inny, niezrozumiany? Taka właśnie jest czarna owca. Wśród Polaków pojęcie to odbierane jest głównie negatywnie. Wypowiedziało się tak aż 76% respondentów. Jednak aż 26 % wypowiadających się w ten sposób ludzi widzi w tym wynik ich przyzwyczajenia, bo tak się zwykło mówić. Bycie czarną owcą to często brak zrozumienia, ale też podążanie wytrwale wytyczoną przez siebie ścieżką. W odpowiedzi na stwierdzenie ,,Bycie czarną owcą…’’, aż 57% Polaków wybrało odpowiedź ,,życie według własnych zasad’’. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują nam, że pojęcie ,,bycie sobą’’ jest dla badanych niejednoznaczne i bardzo pojemne.

Niekonwencjonalne połączenie

Na pierwszy rzut oka, bycie sobą i bycie czarną owcą nie ma zbyt dużo cech wspólnych, lecz prawda jest jednak inna. Na pytanie: "Czy gdybyś mógł zrealizować swój cel, ale w konsekwencji został nazwany czarną owcą, zdecydowałbyś się na to", aż 53% badanych wypowiedziało się pozytywnie. Za główny punkt wspólny ,,bycia sobą’’ i ,,bycia czarną owcą’’ uznano niezrozumienie przez innych (73%), ale może to być naszym motorem napędowym by ,,iść pod prąd’’, realizować swoje marzenia. To właśnie rozumiemy pod pojęciem bycia sobą.